Kuulus Ameerika filmistaar teatas kurva uudise

Emmyga pärjatud sarjade nagu Veep ja Seinfeld staar pani oma avalduses kõigile südamele tervishoiu olulisust ja oma tervise kontrollimist, vahendab The Guardian.

56-aastane staar märkis, et iga kaheksas naine saab elus rinnavähi diagnoosi ja seekord oli tema üks neist. Dreyfusi sõnul on tal õnneks armastav pere ja sõpruskond, kes on talle igati toeks.