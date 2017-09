Üllatav põhjus, miks sul ei õnnestu kaalu kaotada

Sel kuul ajakirjas International Journal of Obesity avaldatud uuring sedastab, et kaalu langemine võib sõltuda teatud bakteri olemasolust, kes paljuneb sinu kõhus ja keda leiab sinu väljaheidetest.

Taani uurijad jälgisid 62 ülekaalulist inimest 25 nädala vältel. Osalejad järgisid ühte kahest dieedist: kõrge kiudainete sisaldusega põhjamaist dieeti (marjad, täisteratooted) või tavalist Taani dieeti (vähese rasvasisaldusega liha, munad, salat, kohv). Teadlased vaatlesid kahe erineva bakteri olemasolu (Prevotella ja Bacteorides). Tulemused olid huvitavad: need, kes järgisid põhjamaist dieeti, suutsid kaalu langetada ainult siis, kui nende väljaheidetes neid baktereid leidus. Ja need inimesed, kelle väljaheidetes puudusid need bakterid, ei kaotanud kaalu, olenemata sellest, millist dieeti nad järgisid.

Teiste sõnadega: inimesed, kelle seedekulglas on erinevad bakterid, reageerivad samale dieedile erinevalt. See võib täiesti selgitada ka seda, miks su parima sõbra imedieet sinu puhul mingit muutust kaasa ei too.

Uuringu juht Arne Astrup sõnas: «Nüüd on selge, miks kõrge kiudainesisaldusega dieet ei too alati kaasa kaalukaotust. Inimeste seedekulgla bakterid mängivad vastuses olulist rolli ning hakkavad nüüd olema osa sellest, kuidas me ülekaalulisi inimesi ravime.»