Kuidas teada, kas su kallim võib sind petta?

Vastavalt värskele uuringule, mis avaldati ajakirjas Archives of Sexual Behavior, selgub, et üsna tõene.

Denveri ülikooli teadlased küsitlesid 484 meest ja naist vanuses 18-35, kes pidid andma aru oma seksuaalelu kohta viie aasta vältel. Uuringu alguses polnud keegi neist abielus, kuid aja jooksul muidugi mõned suhtestaatused muutusid. Kõik osalejad olid viie aasta jooksul vähemalt kahes erinevas suhtes.

Uurijad avastasid, et peaaegu pooled neist (44 protsenti) olid seksuaalsuhetes kõrvalise isikuga väljaspool oma «päris» suhet vähemalt korra. Lisaks selgus, et 45 protsenti neist, kes petsid esimeses suhtes, tegid seda ka järgmises.

Niisiis on selge, et petjad kordavad oma käitumist 3,4-kordse tõenäosusega. Ja need, kes ei petnud esimeses suhtes, tegid seda järgmises vaid 18-protsendilise tõenäosusega.

Ühtlasi selgus, et asi polnud mitte ainult petjates. Ka need, keda peteti, kippusid järgmistes suhetes olema samas rollis. Ning ka need, kes kahtlustasid, et neid petetakse, tegid seda ka edaspidi. Seega kaldume me kõik läbi elama ühte ja sama suhtemustrit.