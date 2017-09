Kaheksa alahinnatud omadust abikaasa juures

Ta ei lähe liikluse peale endast välja

Ummikud, kihutajad, õppesõiduautod. Kõik need ajavad inimesi väga lihtsasti endast välja. Kui tema pole selline, siis on sul vedanud. Tundub väike asi, kuid kui iga kord pead sõitma vihase mehega, siis tekitab see lõpuks tülisid ka teie endi vahel.

Ta ei pea alati võitma

On neid, kes igast tülist peavad võitjastaatuses väljuma. Isegi, kui tal tegelikult pole õigust. Kui sinu kaasa pole selline, võid teda selle eest tänada.

Ta on keskendunud enda arengule

Suhe kasvab ja areneb ajaga. See nõuab ka seda, et osapooled ise areneksid ja kasvaksid koos suhtega. Kui üks osalistest ei soovi muutustega kohaneda, võib sellest probleem saada.

Ta vestleb vabalt seksi-teemadel

Tundub imelik punkt? Paljud panevad seksile rõhku suhte alguses, kuid ajapikku sellest väga ei räägita. Küll aga on hea seks tervisliku suhte üks oluline osa.

Ta tülitseb ausate reeglitega

Oskus vabandada ning astuda aeg-ajalt samm tagasi on suhtes ülimalt oluline. Alguses ehk ei oska seda hinnata, kuna pole selliseid konflikte. Aga kui need tekivad, siis on ausate reeglite järgi tülitsemine suureks plussiks teie suhte tervisele.

Ta ei võitle iga sendi eest

Kassapidaja küsib, kas soovin 5 senti tagasi. Mees keeldub viisakalt. See ei olegi oluline, mis on summa, kuid žest ise. Tundub mõttetuna, kuid see näitab, et tal pole vajadust iga väikese asja pärast (mis ehk talle tähtsust ei oma) võidelda. See omadus on suhtes väga oluline.

Ta hoolitseb enda füüsilise ja vaimse tervise eest

Iga inimene peaks hoolima oma tervise eest. See hoiab ära ka mitmeid suhteprobleeme. Õigesti toitumine ja liikumine on üks asi, kuid teine küsimus on vaimne tervis. Kui inimene teab end piisavalt hästi, oskab tulla toime stressi ja pingeliste aegadega, siis ei mõjuta need nii palju ka suhte tervist.

Ta on valmis otsima abi, kui probleemid tekivad

Pikaajaline suhe käib läbi nii lihtsamaid kui raskemaid aegu. Kui aga asjad tõeliselt rappa suunduvad, ei sulge ta end sinu eest, vaid üritab asju lahendada.

Allikas: HuffingtonPost