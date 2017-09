Lugeja koristamisest: elu loomadega majas pole üldse lihtne!

«Meil on suur talumajapidamine, kus kasvab kaks Saksa lambakoer ning üks Staffordshire bullterjeri kutsikas. Meie peres on korrahoidmine keerukas, kuna koerad jooksevad sisse-välja ning pidev liiv põrandal on suureks probleemiks. Koguaeg harjaga ja suure kolaka tolmuimejaga ringi käimine on üsna aeganõudev ning tüütu, arvestades praegust elutempot.

Koristusnippidena võtan nö tegevuste jaotamist. Et üks päev teen kapid korda ja teine päev teen suured diivanid korda jne. Kord kuus on suurpuhastuse päev. Selliselt tööde jagamisega suudan maja hoida nö inimliku ja puhtana. Põrandate ja vaipade korrsahoid on suurim probleem hetkel.

Majapidamistööd on üldiselt ikkagi naispoolele jäetud – just koristamised. Kui on kiire ja naispool peab koristama siis meesterahvas teeb süüa.

Kuna elan lapsepõlvekodus oma elupõlve edasi, siis jätkan seda sama traditsiooni, mis ka lapsena sai selgeks õpitud.

Loomadega elu maal ei ole üldse lihtne! Kes elab, see teab: karvad, liiv, tolm. Kõik lendab, kui neljajalgseid on majas rohkem kui üks.»