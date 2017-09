Päeva dilemma: kas peaksid partneriga enda paroole jagama?

Mõtle kõige hullemale stsenaariumile

Mis on kõige hullem, mida teine inimene sinu paroole teades teha võiks? Praegu võib olla kõik ilus, kuid taolist isiklikku infot jagades peaksid olema valmis tegelema ka võimalike halbade tagajärgedega. Hinda riske- Netflixi paroolid vs panga paroolid on erineva riskiga.

Ole kindel, et ta on sinuga sama avatud

Ei pea vist mainimagi, et olukord, mil üks osapool tahab kangesti teise paroole, kuid ise pole nõus enda omi jagama, on kahtlane. Ehk ei huvitugi sa tema paroolidest, kuid oluline on asjaolu, et ta on sinuga avatud.

Ära kunagi jaga rahadega seotud paroole

Ole ettevaatlik igasuguse finantse puudutava infoga, mida jagad. Kui tunned vajadust partneriga seda infot jagada, otsustage pigem ühise konto kasuks. Isiklike finantsandmete ja paroolide jagamine pole hea mõte.

Ära jaga enda Facebooki parooli

Tundub arusaamatu. Kui pole midagi varjata, miks siis ei või Facebooki parooli jagada? Facebook on rohkem avalik kui arvata oskame. Seal on tohutus koguses infot, vestlusi ja kõike muud, mis tekitab teises uudishimu sinna regulaarselt patrullima minna. See tekitab omakorda usaldusprobleeme, mis pole head ei suhtele ega sinu enda privaatsusele.

