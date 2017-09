Kas laste saamine teeb meid õnnelikuks?

Hiljutised uuringud näitavad, et paarid, kellel on lapsed, on vähem õnnelikud, kui need kellel lapsi ei ole, kirjutab Psychology Today. Väidetavalt võib laste saamine suurendada stressi, ärevust, depressiooni ja rahulolematust suhte või abieluga. Tuli isegi välja, et lapse eest hoolitsemine annab peaaegu sama vähe rõõmu kui koduste toimetustega tegelemine.

Mida ütlevad uuringud?

Selgus, et laste saamine ja õnnelik olemine on vägagi seotud sellega, millises riigis elatake. Uuringus võrreldi 22 erineva riigi perede õnnetaset ning näiteks lastega paarid Norras ja Ungaris olid uuringu järgi õnnelikumad kui sealsed lasteta paarid. Samas Austraalia ja Suurbritannia lastega paarid olid jälle õnnetumad kui lasteta paarid. Kõige õnnetumad lapsevanemad asuvad aga USA-s.

Kuidas aga selgitada sellist ilmingut?

Tuleb välja, et asi on riikide erinevates sotsiaalsüsteemides ja poliitikas. Ameerika Ühendriikides on teadupärast sotsiaalsüsteem väga liberaalne ja riigi toetus kasin. Riikides jälle nagu näiteks Norra on aga sotsiaalsüsteem lapsi toetav ja soosiv, pakkudes makstud emapuhkust, lasteaiakohti ja tervisekindlustust.

Kui palju siis ikkagi laste saamine mõjutab meie õnnelikkust?

Teine uuring, mis tehti, näitab jällegi kahte vastupidist trendi. Esiteks, võrreldes lastetute inimestega, on lapsevanemad rohkem õnnele n-ö avatud ja teiseks, lastetute inimeste õnnetase on jällegi järk-järgult vähenemas.

Samas õnne mõõtmine on üsna keeruline, kuna õnne mõiste on suhteline ja võib tähendada erinevaid asju. Seega, võib-olla oleks hoopis aeg uurida seoseid laste saamise ja elu mõtte vahel. See ehk näitab paremini, mida elus oluliseks peetakse.