Vaata, kuidas on Miss Ameerika võitjate kehatüüp aja jooksul muutunud

«Siin ta on, Miss Ameerika. Siin ta on, sinu ideaal,» kõlasid 1954. aastal kirjutatud missivalimiste tunnusmuusika sõnad. Ja kuigi seda lugu enam iludusvõistluse taustal ei mängita, on selge see, et misse peetakse naiste iluideaalide kehastuseks, vahendab Insider.

Psych Guides pani kokku kõik pildid Miss Ameerika võistluse võitjatest, mis neil õnnestus leida ja sellest on näha, kuidas 80ndatel peale tulnud fitnessimaania pilti muutis.

Lisaks vaadati, kui palju on alates võistluse algusest muutunud keskmiste 20-29-aastaste ameeriklannade ja missikandidaatide kehamassiindeks. Sel ajal kui misside KMI on järjest väiksem, on tavalised naised läinud ülekaaluliseks. Ainus aeg, mil missikandidaadid olid teiste naistega samas kaalus, olid 1940ndad ja 50ndad.

Kriitikud kardavad, et missivõistlustel võib olla naiste vaimsele tervisele halb mõju, kuna paratamatult hakkavad nad end võitjatega võrdlema. Missivõistluste suur menu ja kajastus võib mõjuda noortele naistele rusuvalt, kuna nad ei suuda sellistele ideaalinõuetele ise vastata.

Miss Ameerika iludusvõistlust on korduvalt kritiseeritud, kuna seal on jätkuvalt sees bikiinivoor. Tegelikult hakkab võistlus oma populaarsust kaotama. 2014. aastal oli missivõistluse teleülekande vaatajaid 7,6 miljonit ehk 25 protsenti vähem kui 2013. aastal.

