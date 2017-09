Monika Tuvi annab nõu: viis nippi, kuidas kodu korras hoida

1. Pane asjad kohe oma õigetele kohtadele tagasi

Teate ju küll neid lauanurgale kogunevaid asju, millel on oma koht olemas, kuid kiiruga jäävad vedelema? Lihtne ja levinud soovitus, mis aitab ka päriselt, on need kohe pärast kasutamist oma kohale tagasi panna. Samuti on seda väga lihtne lastele õpetada ja neid koristamisesse kaasata.

2. Kasuta kodumasinaid – need on tehtud elu lihtsustamiseks

«Tänapäeval on väga palju kodumasinaid, ilma milleta oleks peaaegu võimatu hakkama saada,» rääkis Monika. Nii pesumasin kui nõudepesumasin leiavad Monika kodus kasutust iga päev. «Kuna meie peres tehakse ka väga palju sporti, siis tekib musta pesu eriti palju ning pesen pesu tihti iga päev,» selgitas treener ja lisas, et tema uusim abiline on robottolmuimeja, mis suudab nurki puhastada, uksepiitadest ise üle vurada ning mahub ka diivani alla koristama. «Ma ei uskunud, et üks taoline kodumasin võib elu nii palju lihtsamaks teha!» rõõmustas Monika.

3. Kasuta õigeid puhastusvahendeid ja -võtteid

Iga pinna jaoks kasuta just sobivaid puhastus- ja abivahendeid. Näiteks tolmuimejatel on diivani puhastamiseks pisike spetsiaalne otsik ning köögis aitab tööpinna kõige hõlpsamalt puhtaks saada just nõudepesuvahend. Seep ja vesi ei pruugi alati kõigele olla parim lahendus ning puhastades peaks olema ettevaatlik. «Näiteks värvitud seintele ei tohiks läheneda lihtsalt märja lapiga ja kõvasti hõõruda,» teab väikeste laste ema. «Vee baasil seinavärv võib tugeva hõõrumisega hoopis kahjustada saada ning seinale jääb inetu laik. Kindlasti võiks siin küsida nõu spetsialistilt,» soovitas Tuvi.

4. Korista ülevalt alla

Selleks, et kodu saaks tolmuvabaks, tuleb koristamist alustada nö ülevalt alla. «Kõigepealt ikka kapi pealt tolm ja siis põrandate pesu,» rääkis Monika. Siin ei olegi muud nippi kui lihtsalt järgida ülevalt alla reeglit, sest kõrgemaid pindu puhastades kukub ikka pisut mustust põrandale ning värskelt puhastatud põrandad võivad pärast koristust näha taas tolmused.

5. Korista natukene iga päev

Ühel päeval tõmmata tolmu, teisel päeval kasta lilli, kolmandal kloppida vaipu... «Mina pesen küll iga päev pesu ja mul abistab igapäevast kiiret põrandapuhastust teha robottolmuimeja, kuid kõik muud majapidamistööd on mul lihtsalt päevade vahel ära jagatud, kuna ma ei soovi nädalavahetusel raisata aega ja pühendada päeva lihtsalt koristamisele,» avaldas Monika oma kõige tõhusama kodu korras hoidmise saladuse.