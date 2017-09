Inimesed meenutavad: kihlumiste õuduslood

Insider on kokku kogunud Redditist kõige hullemad kihlumislood.

«Üks mu sõber käis tüdrukuga neli aastat. Naine avaldas viimasel aastal abielu osas palju survet ja kui ta lõpuks palus naise kätt, lahkus naine restoranist sõnagi lausumata. Järgmisel päeval naine helistas ja ütles, et suhe on läbi. Tänase päevani ei tea keegi, mis tema probleem oli.»

«Ma korraldasin oma naisele aaretejahi, kus üks vihje juhtis järgmiseni. Küll aga ei mõelnud ma hästi läbi, et ma olin täitsa jobu, kui suunasin ta ronima toolile ja sirutama end kapi otsa, kuhu olin peitnud sõrmuse. Kui ma poleks teda jälitanud, on suur šanss, et ta oleks end katki kukkunud.»

«Kutt, keda ma tunnen, sõitis oma tüdruksõbraga maanteel. Ta viskas naise sülle koti ning naine arvas, et selles on mehe suitsud, kuni mees käskis koti lahti teha. Naine leidis kihlasõrmuse ja kui mees küsis «Noh?», vastas naine: «Nojah siis.» Nad abiellusid.»

«Mu vanaema kätt paluti 1940ndatel umbes nõnda. Ta istus autos mehega, keda pidas sõbraks ning ootamatult mees ütles: «Rita, ma tahaksin, et meil oleks sinuga midagi sellist nagu... püsiv ühendus.» Tema pakkumisest keelduti.»

«Ma tahtsin majas sõrmuse ära peita ja korraldada suursündmuse, aga mu ema arvas, et mõnikord tasub teha tavaline hetk eriliseks kui et korraldada midagi suurt. Niisiis olin ma just koju jõudnud ja vahetasin riideid, kui mu tüdruksõber saabus. Ma langesin ühele põlvele ja ulatasin talle karbi. Ta läks endast välja. Alles siis mõistsin, et mul pole pükse jalas.»

«Kutt palus kätt uisuväljakul. Muusika jäi vait, ta langes ühele põlvele ja naine andis talle sellise kõrvakiilu, et ta kukkus ümber.»

«Suurel spordivõistlusel märkasime me, et ekraanile tuli kiri «Kas sa abielluksid minuga?» ning kaamera näitas meest ühel põlvel. Kõik huilgasid ja ahhetasid, kuni ühtäkki märkasime, et naine raputab eituses pead. Tuhanded inimesed nägid seda pealt. Loodetavasti sai ta ikka kenasti sel õhtul koju, kaine ta kindlasti pärast seda katsumust polnud.»

«Ma olin teatris ja pärast etenduse lõppu palus üks mees naise kätt. Tema kõne oli segane ja kestis 20 minutit, lõpuks ütles naine küll jah, kuid ei paistnud väga entusiastlik olevat.»

«Meil oli 4. juulil suur tüli, sest ma teadsin, et tal on sõrmus pagasnikus olnud juba pikka aega, aga ta pole end suutnud kokku võtta. Mina tahtsin aga lihtsalt juba kihlatud olla. Lõpuks ta karjus, et okei, läks pagasiruumi juurde, ma seisin sealsamas ja ta küsis, kas abielluksin temaga. Ma tean, et ma olin kärsitu ning olen nüüd palju toredam inimene, lisaks mitu korda vabandanud. Aga me oleme ka juba kümme aastat koos olnud.»

«Ma tülitsesin oma tüdrukuga ja põhimõtteliselt palusin ta kätt vaid selleks, et ta vait jääks. Andsin talle ühe neist sõrmustest, mida mulle meeldis kanda. Me oleme olnud tänaseks koos 17 aastat.»

«Üks mu Facebooki-tuttav postitas, et ta kavatseb viie tunni pärast oma tüdruku kätt paluda ja et tal on liiga kiire, et olla närvis. Tema tüdruk kommenteeris õige pea: «Vabandust?!»»

«Ma nägin pealt, kuidas üks kutt palus tüdruku kätt McDonald'sis. Ta libistas sõrmuse naise ketšupisse, kui see oli vetsus. Kui tüdruk lauda tagasi tuli, küsis ta: «Tahad mu abikaasa olla?»»

«Ma nägin pealt abieluettepanekut, mis juhtus kellegi teise pulmas. Kõige hullem oli, et naine ütles ei. Pruut oli purjus ja vihane, peigmees liiga purjus, et hoolida, neiu, kelle kätt paluti, lahkus ja kätt palunud mees istus terve öö baaris ja jõi.»