Üheksa tavalist nime, mis on teatud riikides keelatud

Teatud riikides on aga piirangud väga suured ja lapsevanematele laia valikut ei jäta, kirjutab The Sun.

Catherine

Caterina nimi Portugalis probleeme ei põhjusta, kuid inglispärastatud versioon sellest nimest ei sobi. Selleks, et keegi Portugali karmidest nimereeglitest üle ei astuks, on riigis 83-leheküljeline nimekiri lubatud ja keelatud nimedest.

Peter

Taanis on samuti käibel konkreetne register ja lapse nimi peab sobima nii taani keele kui kultuuriga.

Sarah

Islandil on spetsiaalne nimekomitee, mis otsustab lastele pandavate nimede üle. Sellist nime nagu Sarah ei ole ametlikus lubatud nimede nimekirjas ja kui vanemad peaks seda tungivalt soovima, tuleb neil esitada avaldus ning loota, et komitee loale.

Linda

2014. aastal avaldas Saudi-Araabia siseministeerium nimekirja 51 nimega, mis on seal keelatud, sest ei sobi sotsiaalsete traditsioonidega. Suurem osa nendest nimedest on seotud usuga.

George

Briti kuningakoja nimed nagi George ja William on Portugalis keelatud.

John

Ameerika Ühendriikides on John juba viimased 500 aastat olnud üks kõige populaarsemaid poisinimesid. Taanis on see aga ametlikult keelatud.

Steven

Ungaris on samuti register lubatud nimedega, mis sobivad ungari keelde. Stephen neile ei sobi, aga Stefán juba sobib hästi.

Thomas

Tom ja Thomas Portugali nimeseaduse järgi luba ei saa.

Maya

Mujal populaarsust koguv Maya Saudi lapsevanemate valikuuse ei satu. Seal on see keelatud nimi.