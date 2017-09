Kümme asja, mida suhtes «taaskasutada»

Female First on kokku pannud hea nimekirja asjadest, mida suhtes «taaskasutada».

«Ma armastan sind» ütlemine. See ei peaks olema midagi, mida te ütlete üliharva. Seda peaks ütlema alati, kui seda mõtlete ja usute. Kord päevas, kord tunnis – olgu nii. Kui sa aga ei taha seda kunagi oma kallimale öelda, kas sa siis üldse oled õige inimesega koos?

Seksimine. Vajadusel määrake selleks kalendris aeg, aga ärge unustage seksida. Te saate seda ju vaid teineteisega teha, seega nautige!

Kuulamine. Isegi kui sa ei mõista, mida ta räägib, proovi alati kuulata. Sa ootad ju sama vastu?

Tema ergutamine. Su partner elab läbi kindlasti karme perioode, ole sel ajal talle olemas, et tema tuju tõsta ja ergutada.

Kohtingutel käimine. Määrake kindel kohtingupäev ja püüdke vähemalt korra kuus kahekesi väljas käia. Kui saate seda teha sagedamini, suurepärane!

Puudutamine. Isegi kui seks pole plaanis, ärge unustage teineteist puudutada. Olgu selleks tervitussuudlus või käte hoidmine magama jäädes – kõik läheb arvesse.

Naermine. Teie kodu peaks rõkkama naerust. Isegi kui on halvad ajad, püüdke leida midagi, mille üle naerda ja koos raskustest üle saada.

Suudlemine. Amelemiseks pole ehk aega, aga võtke hetk musiks enne lahkumist ja kohtumisel.

Rääkimine. Kommunikatsioon on eluliselt oluline. See on iga eduka suhte alus.

Positiivsele keskendumine. On kerge keskenduda asjadele, mida teil veel pole, kuid püüa sellest harjumusest loobuda ning olla tänulik kõige eest, mis teil juba olemas on.