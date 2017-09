15 toiduainet, mis teadlaste hinnangul aitavad kaalu hoida

Toidud, mis sel viisil toimivad sisaldavad aminohapped, mis aktiveerivad rakke nõnda, et tunneme suuramat täiskõhutunnet, vahendab Daily Mail.

Dieeti pidades on tihti mureks just see, mida süüa, et kõht täis püsiks ja nälga ei tekiks. Nüüd on teadlased leidnud toiduained, mis annavad ajule signaali, et kõht on täis. Seega aminohapete tase veres ja ajus pärast söömist on väga oluline.

Nimetatud rakud asuvad aju keskmes, mis tegeleb kehakaalu kontrollimisega, seega teatud toidu söömine aitab inimestel paremini oma dieeti hoida.

Aminohappeid leidub näiteks loomsetes produktides, puuviljades, juurviljades ja pähklites. Kuna proteiin seedib aeglasemalt ja ei tõsta veresuhkrutaset, siis hoiab see ka kõhu kauem täis.

Teadlased spekuleerivad ka, et tulevikus saaks toota samal põhimõttel dieettablette, kuid naturaalsel viisil aminohappeid sisaldavaid toite tarbida, on siiski mõistlikum.

Siin on 15 toitu, mis aitavad kaalu hoida.