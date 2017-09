Retseptisoovitus moodsas võtmes: juustused viineri kaheraudsed

Kokaraamatute autor Lia Virkus jagab nutikat retsepti, mis valmib lastele meelepärastest komponentidest – viineritest ja juustust. Klassikalised viinerpirukad on selles retseptis leidnud aga uue moodsa väljundi kaheraudse näol – mis tähendab, et maitsvaid viinereid on piruka sisse pistetud lausa kaks!

Kahe viineriga pirukate valmistamine on piisavalt lihtne ka nende laste jaoks, kes pole veel küpsetamismaagiaga tutvust teinud. Lisaks rõõmustavad kaheraudsed ka pere suuremaid liikmeid, sest sobivad kiireks ja toitvaks vahepalaks.

Säti vajalikud vahendid valmis, kutsu lapsed kööki ja kokkamine võibki alata!

Juustused viineri kaheraudsed

8 tk

Koostisosad:

400 g külmutatud lehttaignaplaate

16 viinerit

8 viilu juustu

1-2 tl paprikapulbrit

Valmistamine:

Retseptis on kasutatud külmutatud lehttaigna plaate, mis tuleb tunnike enne küpsetama asumist tavalisse külma sulama tõsta.

Alustuseks lõika lehttaigna plaadid pooleks ja venita piklikumaks. Säti pikema osa peale juustuviil ja 2 viinerit. Kindlasti veendu, et viinerite vahele jääks pisut ruumi. Lõika mõlemast otsast tainas viineriga ühepikkuseks ning puista peale pisut paprikapulbrit. Tõsta tainas koos juustuga üle ühe viineri ja teiselt poolt tainas vastu, nii et lõikekoht jääks piruka alla. Tõsta pirukas küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja tee samamoodi valmis ka ülejäänud pirukad.

Kuldse jume saamiseks määri pirukaid enne küpsetamist klopitud munaga ja küpseta ahjus 220 kraadi juures 10 minutit või kuni pirukad on saavutanud kauni värvuse.