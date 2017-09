Seltsimehed unetud, pange tähele! Ideaalse une valem paljastatud

News.com.au kirjutab, et 2000 briti seas läbi viidud küsitlus näitas kätte, millised on kõige ideaalsemad tingimused magama jäämiseks. Samuti selgus, et üks inimene kümnest ei saa magada, kui magamistuba pole täiesti pime ja veerandil on uinumisega raskusi, kui ei valitse täielik vaikus. Üks inimene viiest usub, et enne und seksimine on parim viis kindlustamaks magus uni.

Huvitaval kombel selgus ka, et umbes pooled inimestest ei saa hästi magada, sest neil on liiga palav, aga see on lihtne asi, mida muuta – hingav madrats, õigest materjalist voodilinad (nt linane), toa õhutamine peaksid andma kiirelt soovitud tulemuse.

Mida siis teha, et uni oleks õige magus?