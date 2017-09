Mida mehed tegelikult tarkadest naistest arvavad?

Ehk teisisõnu meestele meeldivad targad naised eemalt, kuid kui nad peavad lähemalt kokku puutuma tarkade naistega või isegi endast targematega, siis nad enam neile nii atraktiivsed ei tundu, vahendab Indy 100.

Teadlased väidavad, et kui mehed suhtlevad naistega, kes on neist targemad tunnevad nad, et on justkui kaotanud oma maskuliinsuse, mis omakorda paneb neid tundma, et nad ei ole vastassugupoolele atraktiivsed. Samas selgus, et mõndadele meestele naiste intelligentsus nii suurt mõju ei avalda ja nad selle pärast ennast halvasti ei tunne.

Selgus ka, et naised, kes valivad partneriks endast targema mehe, ei löö nii edukalt läbi näiteks teadust tehes ja kui nad juba on romanilises suhetes, ei ole naistel ka enam nii suurt huvi karjääri teha.