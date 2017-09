Lahkunud erootikakuninga Hugh Hefneri 18 tsitaati elust, naistest ja seksist

«On hea olla isekas. Aga mitte nii enesekeskne, et sa kunagi teisi inimesi ei kuula.»

«Picassol oli roosa periood ja sinine periood. Mul on blond periood – kõik minu tüdruksõbrad on blondid.»

«Teate, minu vaatenurgast vaadatuna olen ma kõige õnnelikum mees maamunal.»

«Huvitav on see, kuidas üks mees, kes toob ellu oma fantaasiad, toob selle läbi ellu ka nii paljude teiste inimeste fantaasiad.»

«Vallalise mehe kontseptsioon tekkis 1950ndatel. Elada poissmeheelu sel viisil oli uus ja võõras.»

«Elu on liiga lühike, et elada kellegi teise unistusi.»

«Mind hoiab noorena see, et ma ümbritsen end ilusate naistega.»

«Keegi küsis mult kunagi, mis on mu parim flirtimislause. Ma vastasin, et selleks on: «Tere, mina olen Hugh Hefner.»»

«Seks on meie planeedil juhtiv jõud. Me peaksime selle omaks võtma, mitte seda vaenlasena nägema.»

«Kõige suurem tsiviliseerivam jõud maailmas pole mitte religioon, vaid seks.»

«On raske võrrelda vana armastust uue armastusega.»

«Ma olen olnud kaks korda abielus ja need polnud mu elu õnnelikumad ajad. Ausalt öeldes on osa probleemist see, et kui sa abiellud, siis romantika kaob ja armastus kantakse üle lastele. See ei peaks nii olema, aga väga sageli on.»

«Elada hetkes, mõelda tulevikule ja olla ühenduses minevikuga – see on see, mis paneb mind tundma end terviklikuna.»

«Mul on umbes sada paari pidžaamasid. Mulle meeldivad inimesed, kes riietuvad mugavalt.»

«Kui sa lased ühiskonnal ja ümbritsevatel inimestel defineerida seda, kes sa oled, oled sa vähem ise.»

«Mind ei häirinud parempoolsete kristlaste rünnakud, küll aga häirisid mind liberaalsete feministide rünnakud.»

«Üks organiseeritud religiooni suuri probleeme on see, et naised on madalama klassi kodanikud. Neid vaadeldakse kui Eeva tütreid.»

«Ma olen teinud rahu elu ja surma olemusega ja sellega, et me kõik peame kord lõppema. Kõige raskem on kujutleda, et ka need nooruse varased unelmad ja ihad kaovad. Aga kes teab, ehk saame me osaks igavesest kes-teab-millest?»