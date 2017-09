Kuus jäälõhkujat teie esimeseks kohtinguks

«Millised on sinu joogieelistused?»

Väga lihtne, väga igav. Aga aitab sul teemat arendada ning närvi rahustada. Milline on ta lemmik õlle-eelistus või millist kokteili peab ta mehiseks?

«Kust sa pärit oled?»

Kus linnas ta üles kasvas ning millist elu elas? Lisaks sellele, et lapsepõv on suur osa sinu kaaslase elust, aitab see sul teda paremini mõista. Üldjuhul räägitakse sel teemal meelsasti ning juttu jätkub kauemaks.

«Mis on viimane reis, mis ette võtsid?»

Reisimine on hea teema, kuna näitab lisaks elustiilile ka tema maailmavaadet ja silmaringi. Kui oled ka ise tulihingeline reisija, siis ehk pole sel õhtul teil ühiseid teemasid rohkem vaja otsidagi.

«Milliseid sarju sa vaatad?»

Filmi- ja sarjamaailm on tohutu! Kas teie maitsed üldse klapiksid piisavalt, et koos mõni filmiõhtu teha? Kuid ära palu tal valida ühte ja parimat, see ei tekita temal mugavat tunnet.

«Millised on sinu sõbrad?»

Ütle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sina. Sõpradest rääkimine annab sulle aimduse, missugune on sinu kohtingukaaslane vabal ajal ning milliste inimestega talle meeldib läbi käia.

«Mis on kõige hullem kohting, kus olnud oled?»

Natukene huumorit käib alati asja juurde. Nali selle üle, kui kehvasti vahel asjad võivad minna, on hea moodus saada üle esimesest pingest.

Allikas: EliteDaily