Postimehe nädalahoroskoop 30. september - 6. oktoober

Jäär

21. märts – 19. aprill

Liigu edasi mõõdukas tempos, kaalu eelnevalt hoolega iga oma sammu. On väga oluline, et oleksid tasakaalukas ega teeks mõtlematuid liigutusi – vaid nii suudad olukorra kontrolli all hoida. Tööasjus võid jõuda olulise eesmärgini, ent sa ei tee seda üksi, vajad häid toetajaid ja nõuandjaid.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Nädal peaks kujunema harmooniliseks ja võimaluste rohkeks, eriti suhete valdkonnas. Tasub sul vaid naeratada ja juba jätadki endast suurepärase mulje, inimesed on hea meelega sinu seltskonnas ning aitavad sind, kui seda vajad. Aeg sobib uute suhete alustamiseks ja vanade ebakõlade ületamiseks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sinult oodatakse palju, eriti vajavad sind pereliikmed. Mingite keeruliste probleemide lahendamine või kellegi lepitamine on sinu ülesanne, kusjuures sind proovitakse mõjutada nii ühelt kui teiselt poolt. Headuse ja sõbralikkusega suudad ära teha märksa rohkem, kui kedagi jõuliselt käsutades.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Üksinda edasi rühkides võib sind vallata paigal tammumise tunne, kui aga tegutsed üksmeelses meeskonnas, suudad nüüd nii mõnegi eesmärgini jõuda. Kui su kaaslaste hulgas on ebakõlasid, sea nende lahendamine enda jaoks kindlasti prioriteediks, sest koostöö on igal juhul edu võti.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Hea aeg intensiivseks töötamiseks, aga ka äriasjade ajamiseks. Oled iseseisev, kolleegide suhtes küllaltki kriitiline ja nõudlik. Kui sa mõne asjaga rahul pole, edasta oma sõnum siiski heatahtlikult ja viisakalt – kui kedagi solvad, ei pane see teda mitte paremini töötama, vaid tekitab trotsi sinu vastu.

Neitsi

23. august – 22. september

Veenuse ja Marsi ühendus seab tähelepanu alla eelkõige armuasjad. Kui sul on soov kellelegi läheneda, kasuta hea ja muutusi võimaldav aeg otsustavalt ära. Koostöögi edeneb hästi. Olulised inimesed on valmis sind kuulda võtma, sinusse suhtutakse täie tõsidusega ning su edusamme tunnustatakse.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võimalik, et sul on probleeme lähedaste inimestega suhtlemisel. Isegi kui sulle tundub, et sinult nõutakse liiga palju, oled avatud ja valmis dialoogiks. Näita oma pereliikmetele välja, kui väga sa neid armastad. Ära sea töökohustusi olulisemale kohale suhetest nendega, kes on sulle kõige tähtsamad.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sihid on selgemaks saanud. Näed nüüd täpsemalt, mida ja keda sa kõige rohkem vajad ning millega tegelemine ja kellega suhtlemine sulle enam mitte midagi ei anna. Aeg sobib oma plaanides korrektiivide tegemiseks, samuti koostööks erinevate inimestega. Vastassooga sujuvad suhted hästi.

Ambur

22. november – 21. detsember

See, mida sa nüüd näed või kuuled, võib su suhtumist üksjagu muuta. Võimalik, et sinuni jõuab info, mis aitab aru saada nii mõnestki hiljuti toimunud ja sulle veidrana tundunud asjast. Keegi on ehk su eest midagi kiivalt varjanud, aga praegu saad kuidagi pooljuhuslikult oluliste saladuste jälile.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Hea nädal õppimiseks, aga ka reisimiseks, olgu siis töö, õppe või puhkuse eesmärgil. Kui oled vaba ja vallaline, võid just reisil olles kohata huvitavat inimest, kellega tekib esimesest silmapilgust tugev vastastikune tõmme. Suhted võivad väga kiiresti arenema hakata ja eriti romantilisi pöördeid võtta.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul on raske inimesi usaldada, näed nii mõneski kaaslases konkurenti. Tunned end kindlamalt, kui oma tegelikke soove ja eesmärke teiste eest varjad, oma plaane salamisi teed ja ellu viid. Mõtle sellele, et varem või hiljem jõuad olukorda, kus vajad liitlasi. Need, kellega oled vassinud, ei pruugi sind siis enam toetada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Aeg toob tugevaid pingeid, aga ka erakordseid võimalusi armusuhete vallas. Planeediseisud toetavad otsustavate sammude astumist, seega ei maksa üritadagi oma soove ja ihasid lihtsalt maha suruda. Sa tead küll, mida su hing kõige enam ihkab. Võta süda rindu ning tee midagi selle nimel, et õnnelikuks saada!