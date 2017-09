Kuus kõige suuremat miinust autoseksi juures

Autos on kitsas. Olgu sa kui paindlik tahes, ikka on ebamugav. Ilmselt saavad sedaanis mugavalt seksida vaid treenitud joogagurud, kirjutab Women’s Health.

Autos on väga lihtne kellelegi vahele jääda. Ära arva, et kui pargid auto kuhugi pimedasse nurka, jääd hästi varjatuks. See just tundubki veider ja äratab tähelepanu. Oled sa uudishimulikeks pilkudeks valmis?

Autos on palju kohti, mille pihta end vigastada. Kuna ruumi on vähe ja istmed on mõeldud istumiseks, siis võid saada ootamatult küünarnukiga hoobi, pea ära lüüa või jääda millegi taha kinni. Sinikad ei ole romantilised.

Avarii. Kui te peaks olema nii opakad, et tegema midagi liikuvas autos, siis tuleks teilt load ära võtta. Nii kaua suudate ikka kannatada, et kuhugi parkida ja mitte teisi inimesi liikluses ohtu seada.

Autos on väga raske keskenduda. Kuna te ei ole täies privaatsuses ja iga hetk võib keegi tulla, siis on raske end mõnulainele lülitada. Meestel on see ehk lihtsam, kuid naised vajavad orgasmi saamiseks õigeid eeltingimusi.

See pole lihtsalt rahuldav. Piiratud asendid ja ebamugavus ei tee autoseksi meeldivaks kogemuseks ja see ajab asja ära vaid siis, kui paremat võimalust tõesti ei ole. Korra proovid, enam ei soovi.