Viisakus ja džentelmeniks olemine on miski, mis võib tekitada vastakaid tundeid paljudes. Mõned naised armastavad seda, teised aga leiavad, et see takistab nende iseseisvust. Suur probleem džentelmenliku käitumise juures on aga see, et mõnikord võib see hoopis varjata manipuleerimist.