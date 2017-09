Kas küpsetised võivad olla tervislikud?

Daily Mail on toonud välja mõned näited.

Koogitäidised

Üldiselt on igasugused kreemid ja kastmed üle ujutatud rasvasest võist ja suhkrust, kuid saab ka teisiti. Näiteks kasuta vahukoore asemel väherasvast koort ja moosi asemel värskeid või külmutatud marju. Kuigi mesi on tervislikum, on ta siiski kaloririkas, seega magususe asendamiseks kasuta natuke suhkruasendajat.

Küpsised

Loobu võist ja vähenda suhkrut ning kasuta kuivatatud puuvilju ja seemneid. Küpsised ei pea ka olema väga magused, seega piisab kuivatatud puuviljadest ja kaneelist.

Brownie

See imemaitsev šokolaadipomm võib olla palju tervislikum. Näiteks kasuta puhast kakaopulbrit, mis on ilma suhkruta ja või asmel hoopis natuke õli. Magususe andmiseks sobivad õunatükid, pähklid või rosinad.

Juustukook

Juustukooki peetakse väga rasvaseks aga seda just kõrge rasvasisaldusega toorjuustu pärast. Kasuta lahjat juustu ja koort ning tavalise suhkru asmel tuhksuhkrut.

Porganikook

Kasuta ohtralt porgandit, mis on juba ise magus, samuti vähenda jahu ja lisa paksendamiseks banaani või puuvilju. Varaint on veel madala rasvasisaldusega toorjuust.

Õunakook

Õunade praadimisel lisa näiteks mustikaid, need annavad juurde magusust ning kasuta tavalise taigna asemel filotaigent. Kooki võib ka lisada madala rasvasisaldusega kreeka jogurtit.