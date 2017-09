Pere avalikustas õõvastava video, et hoiatada teisi

Wallade pereema oli parasjagu filmimas armast stseeni, kuidas üks tema poegadest toitis teist krõbinatega, kui pöördus ning nägi midagi, mida ükski vanem näha ei tahaks – tema vanem poeg Gavin rippus elutult ruloo küljes.

NB! Video on häiriv!

Kaamera kukkus, kui ema pojale appi tormas, kuid jätkas salvestamist. Tänu ema kiirele reageerimisele on poisiga kõik korras, kuid kahjuks pole paljud sarnased vahejuhtumid sama õnnelikult lõppenud.

Elliot Kayne, kes vastutab tarbijate ohutuse eest, ütles ABC Newsile, et on näinud aastakümneid, kuidas lapsed end kogemata ruloopaeltega üles poovad. Tema eesmärgiks on üldsegi ruloonöörid keelustada. Ruloode valmistajad aga usuvad, et nööre ei tasuks keelustada ning on kasutusele võtnud mitmeid ohutusmeetmeid, et nööre laste käeulatusest eemale hoida.

Igal juhul aga tasub olla eriti ettevaatlik, kui sinugi kodus on väikesed lapsed (või koduloomad) ning rulood, millel ohtlikud rippuvad nöörid. Võta kasutusele kõik abinõud, et neid laste käeulatusest eemale hoida.