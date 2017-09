Pildid ja video: selline nägi välja 19. sajandi lõpus maailma esimene kulturist

Selle video võttis aastal 1894 (teistel andmetel 1903) üles Sandow sõber ja kuulus leiutaja Thomas Edison.

Sandow sündis Saksamaal ja see video on üks varasemaid, mis on üldse filmitud. Sandow sai kuulsaks aastal 1889 pärast seda, kui ta võitis Londonis jõumeeste võistluse. Just tema oli see, kellel tuli idee muskleid eksponeerida ning poseerida erinevates poosides, mis ta head füüsist eksponeerisid.

Eugen Sandow / Mary Evans / Scanpix

Video on filmitud Ameerika Ühendriikides, hiljem naases mees Suurbritanniasse, kus ta rajas maailma esimese kehakultuuri instituudi. Seal treeniti, anti edasi teadmisi õigest toitumisest ja jõuharjutustest.

«Elu on liikumine,» ütles Sandow kord. «Kui sa lõpetad liikumise, oled sa surnud. Vali elu. Tervis on imeline kingitus ja oma keha eest hoolitsemine püha kohus, selle hülgamine on patt.»

Eugen Sandow / Mary Evans / Scanpix

Sandow rajas ka aastal 1898 oma kehakultuuriajakirja ning avaldas aastatel 1897-1904 mitu raamatut, millest viimastes kasutas ta ka esmakordselt terminit bodybuilding, kirjutab Mirror.

Aastal 1901 korraldas ta maailma esimese kehakulturistide võistluse, mille žüriis oli lisaks temale ka kuulus kirjanik Arthur Conan Doyle.

Sandow suri aastal 1925 aju verejooksu 58 aasta vanuses.