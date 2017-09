Meigivead, mis teevad sind enneaegu vanemaks

Good Housekeeping jagab profinippe, kuidas meikides paremaid tulemusi saavutada.

Liiga hele jumestuskreem. Vanemaks saades lähen näonahk kahvatumaks ja kui jumestuskreem on valitud nahatooniga täpselt sama värvi, jätab see kergelt «jahuse» mulje. Proovi julgemalt erinevaid jumestuskreemide toone, sest sooja alatooniga kreem võib su jumele palju paremini mõjuda. Üks võimalus on segada enda nahatoogiga täpselt kattuva jumestuskreemi sisse veidi tooni tumedamat kreemi ja segu pintsliga nahale kanda.

Peitepulk rõhutab kortse. Petepulgal on oht kortsukestesse koguneda ja seega need hoopis rohkem esile tuua. Selle vältimiseks kanna petepulka vaid tumedate silmaaluste sisenurkadesse või seda üldse mitte kasutada ja eelistada highlighter’it.

Üledisainitud kulmud. Lahjadest kulmudest märksa hullemad on mustad ja silmnähtavalt pähe joonistatud kulmud, mis püüavad liiga palju tähelepanu. Selles võib olla süüdi vale tööriist, näiteks liiga pehme kulmupliiats, mis jääb liiga tugevalt peale. Hea kulmupliiats on kõva tekstuuriga ja jätab pehme tulemuse, et kulmud tunduksid loomulikud.

Vöödiline põsepuna. Ära tõmba põsepuna suust kõrvani, see vaid rõhutab vanemaks jäädes naha kuivetust. Selleks, et põski tõsta, keeruta pintslit põsesarnadel hoopis kergelt ülespoole.

Sorgus ripsmed. Ripsmed võivad teha silmade välimuse nooruslikumaks ja ärksamaks. Selleks tuleb ripsmeid koolutada ja selle vahele jätmine on oluline viga. Pigista ripsmed juure lähedalt enne värvimist koolutaja vahele ja hoia 15 sekundit.

Kortsukeste vahele imbuv huulepulk. Kui huulepulka panna huultele liiga palju, läheb see kergesti nahakurdude vahele, eriti kui huulepiir on vananedes hägusamaks läinud. Ära määri huulepulka otse huultele. Võta selleks eraldi huulepintsel, et saaksid toote kogust paremini juhtida ja huultele maalida. Tupsuta seda huulte keskele ja seejärel hajuta suunurkadeni edasi.

Jumestuskreemiga liialdamine. Hormoonitaseme langusega kaasneb naha kuivus, mis tähendab, et tasub eelistada niisutavat jumestuskreemi. Paksud kreemjad tooted katavad nahka paremini, sest neis on rohkem pigmenti. See pigment on aga sisuliselt puuder. Kui sulle meeldib paksu kreemi kattuvus, siis kasuta selle all veidi rohkem niisutavat näokreemi või niisutavat meigialuskreemi.

Sakiline ja ebaühtlane lainerijoon. Lainerit peale kandes ei tohiks silmanahka pingule tõmmata, sest nii ei jää lainerijoon sirgelt. Tõsta lõug üles ja suuna pilk allapoole, et silmad oleks poolkinni, aga sa näeksid, mida teed. Kasuta kindlasti vedelat lainerit.

Porine silmavärv. Pruunis silmavärvis on kollast või punast pigmenti, mis tegelikult jätavad mulje väsinud silmadest. Vanad lemmikud tasub aeg-ajalt kriitilise pilguga üle vaadata. Võimalik, et oled neist «välja kasvanud».