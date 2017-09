Mis on ühist muumidel ja feminismil?

Vaevalt, et Tove ise ennast just feministiks pidas, kuid igal juhul sellist mõtlemist ta esindas, ütleb muumide brändi direktor Sophia Jansson. Tema sõnul vastandus ta tolleagse ühiskonna stereotüüpidele, vahendab The Guardian. Näiteks, et naised peaksid olema kodused ja pühenduma ainult laste kasvatamisele. Ta valis alati raskema tee, mitte selle, mis oli ette antud, ütleb Jansson.

Tema raamatud on täis tugevaid naiskaraktereid, näiteks nagu Väike Müü või enesekindel Muumimamma. Huvitav on fakt, et kõik need tegelased põhinevad reaalsetel prototüüpidel. Kuigi esmapilgul Muumimamma, kes pidevalt süüa vaaritab ja oma käekotiga sahkerdab, ei tundu just kõige ilmsem feministlik tegelane, siis tegelikult on Muumimamma tegelaskuju Tove Janssoni ema. Signe Hammarsten-Jansson oli kunstnik, kes innustas oma tütart juba varakult loominguga tegelema ja kasvatas teda vabas vaimus.

Muumilood olid ka pühendus Tove armastatule Tuulikki Pietiläle ja kuna ta oli naine, siis tol ajal oli see illegaalne.

Muumipapa roll on raamatutes samuti väga huvitav, kuna pealtnäha ta justkui üritab kõiki naiskaraktereid suunata ja aidata, kuid alati leiavad nad lõpuks oma tee.

Tove elutööks oligi toetada kõiki neid olulisi naisi tema elus, läbi oma raamatu tegelaste. Peale muumilugude tegeles Tove veel satiiriga, nagu näiteks Hitlerist karikatuuride joonistamisega, ta seisis vastu sõjale ning keeldus tegemast kompromissi tolleagse maailmaga ehk ei abiellunud ega saanud lapsi. Samuti ütles ta ära Walt Disney pakkumise, et müüa maha muumi bränd.

Ta oli kirjanik, illustraator, disainer ja ka ärinaine, kes ei usaldanud ühtegi meest oma elu korraldama.