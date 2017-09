Kuus nippi, kuidas kodu stressivabalt korras hoida

Koristamine ei kuulu just minu meelistegevuste hulka. Lapse-east saati tundub see ikka olevat tüütu kohustus ja oma toas valitses pigem kaos kui kord. Suuremas jaos oli koristamine minu jaoks kõigi asjade sahtlisse surumine. Kui aga ema käskis ka sahtlid ära koristada, siis läks asi jamaks.

Juba varane lapsepõlv andis aga suuniseid, kuidas ka nüüdki kergemini ja kiiremini korda luua, sest puhtas ja ilusas kodus tahame me aega veeta ju kõik!

1. Mida vähem asju, seda kergem koristada. Sõbrad juba teavad, et mulle ei tohi kinkida nipsasjakesi. Mittevajalikud asjad suunan taaskasutusse ja kvantiteedi asemel hindan kindlasti kvaliteeti.

2. Tööjaotus. Koristamine ei ole mitte pelgalt naise kohustus. Abistada saavad kõik pereliikmed ning minu soovitus on välja selgitada, milliseid töid keegi meelsamini teeb. Isiklikult võin kodu ilma väga suure mureta tervinisti ära koristada, kuniks jõuan põrandateni... Seetõttu on põrandate pühkimine ja pesu tihtipeale just kalli abikaasa pärusmaaks.

3. Süstematiseerimine. Kogu kodu koristamine kategooriate kaupa. Mitte koristada üks tuba korraga, vaid hoopis üks etapp korraga. Sellisel moel on hea vältida asjade kuhjamist koristatavast toast teise. Näide: kõikide riiete ärapanek. Kas kappi või pesumasinasse või pesukorvi. Mitte, et riided rändavad magamistoast vannituppa ja vastupidi.

4. Kasutada abivahendeid. Kui pesumasin on igas kodus elementaarne, siis näiteks nõudepesumasin mitte nii väga. Tasub investeerida asjadesse, mis säästavad väga palju aega ja energiat. Kui varem alustasin alati oma koristamist nõude käsitsipesust ja selle etapi lõppedes olin juba täiesti väsinud ning ülejäänud koristamisest tuli vähe välja, siis nüüd panen nõud masinasse ja asun kohe teiste tööde juurde.

5. Leida aeg, millal oled kõige produktiivsem. Minu jaoks sobib koristamiseks kõige rohkem hilisõhtu, kuna olen loomult ööinimene. Hilisõhtul suudan sama ajaga poole rohkem koristada, kui näiteks hommikul. Ja ärgata puhtas kodus on omaette boonus!

6. Mitte stressata! Piinlikult puhas kodu pole väärt pere ja sõpradega koosveedetud aja kaotamist.

Loodan, et need nipid aitavad ka teisi sellel sügisesel ajal, kui hakkame järjest enam toas (loodetavasti puhtas, eks) aega veetma.