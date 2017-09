Fotograaf Artur Sadovski lõi oma rõivabrändi

Sadovski esmakollektsioon kannab nime «Ratchet Notion» ja see on inspireeritud dokumentalistikast ning erinevatest subkultuuridest. Särgi- ja kotikollektsioon tuleb müügile eksklusiivselt Solaris Keskuses Eesti Disaini Majas, mille juhataja Kirke Tatari sõnul on Sadovski näol tegemist väga omanäolise pildikeele ja hea kompositsioonitundega disaineriga.

/ Morrow Shoots

«Arturi talenti on märgatud Eestist kaugemalgi, mistõttu võime tema uuele elustiilibrändile ka rahvusvahelist edu oodata,» tõdes Tatar. Nimelt on Artur Sadovski esimene Eesti fotograaf, kelle foto profirulataja Richie Jacksonist avaldati 1967. aastal asutatud mainekas Ameerika popkultuuri- ja muusikaajakirjas Rolling Stone.

/ Krista Tulp

Lisaks tutvustas uut kollektsiooni «Piece of Cake» disainer Krista Tulp, kelle loominut iseloomustavad mängulisus ja funktsionaalsus. Iga toode koosneb omaette läbimõeldud detailidest, mida saab mitmel viisil ühendada. Detailid on valminud laserlõikuse abil ja neil puuduvad õmblused.

/ Krista Tulp

«Mitmed jakid leidsid juba Solarises uued omanikud,» lausus Krista Tulp, et vahetu suhtlus uue omanikuga mõjus tallegi väga inspireerivalt.