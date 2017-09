Moelooja Liina Stein põrutab Pariisi moenädalale

«Pariis on mulle nagu teine kodu ja minu suur armastus. Õnn on teha tööd, mida ma armastan ja loominguliselt on hetkel mu elu seni üks nauditavamaid, ent ka pingelisemaid aegu,» rääkis disainer oma eduloost. «Sain pakkumisi tulla enda disaini tutvustama ka New Yorki ja Londonisse, kuid otsustasin esialgu keskenduda ühele projektile. Eraldiseisvalt moenädalast avan nädalaks showroom’i, kus olen otsekontaktis prantsuse klientide ja koostööpartneritega ning kogun hindamatut tagasisidet.»

Eesti moelooja valis tihedast konkurentsist välja moeagentuur Oxfrod Fashion Studio, kes korraldab Pariisi moenädalal moe-show Place Vendôme’is. Liina Steini kõrval tutvustatakse moemaailmale teisi maailma tulevikutähti nagu Kristina Fidelskaya Araabia Ühendemiraatidest, Alexandra Salamakhina Aserbaidžaanist, Shama Jade Ameerikast jne. Noore moelooja ja tema meeskonna jaoks on kutse suur tunnustus, mis on pika ent kirgliku töö tulemus.

Liina Steini kollektsioon «Love» sümboliseerib vabadust, armastust ja ettearvamatust. «Love» on teekond, kus miski pole tavaline, pole algust ega lõppu, käidud radu, teelahkmeid ega ettemääratust. On lõpmatus, avastusretked, vabanemine ja ootusärevus,» kirjeldab Stein kollektsiooni. «Visuaalselt materialiseerub «Love» nahkrihmadega kombineeritud body’deks ja lendlevateks siidkleitideks, mida on võimalik kombineerida igapäevaselt pükste, seeliku ja jakiga – kollektsiooni alltoon väljendub visuaalselt rabavalt sensuaalse buduaari privaatsuse kaudu.»

«Love» kollektsioon on Liina Steinile omaselt selgetes ning tugevates toonides - kollektsiooni värvipaletis domineerivad saabuva suvehooaja trendivärvid - kollane, roosa ning sinine. Kangavalikus on tähelepanu luksuslikkusel, materjalina on kasutusel siid ning erinevalt töödeldud naturaalnahad.