SÕBRANNA.EE MOEBLOGI: printsess Diana garderoobi eeskujul sügisele vastu

Võtsime meiegi Diana igapäevased look’id luubi alla, et jagada riietumise inspiratsiooni tasapisi võimust võtva sügise tarbeks. Komplektid on lihtsalt kombineeritavad ja riietuste aluseks olevad põhiesemed peaksid saadaval olema kõigis suuremates riidepoodides. Kel eesmärgiks päris autentse välimuse saavutamine, võiks piiluda ka kaltsukatesse ja vintage poodidesse.

Triiksärk ja kõrge pihaga püksid

/ Tim Rooke / Rex / Vida Press

KUHU? Kontorisse / kontserdile / peole / vaba aja veetmiseks

JALANÕUD: Kontsaga kingad / tossud / tennised / saapad / baleriinad / Oxfordi tüüpi kingad

Triiksärgi kombineerimine kõrge pihaga pükstega on lihtne ja stiilne variant, mis sobib kandmiseks nii töö juures kui ka peol. Riietust saab muuta pidulikumaks või ametlikumaks vastavalt jalanõude ja aksessuaaride valikuga. Komplektile särtsu lisamiseks võib kaela või pähe siduda näiteks siidirätiku või valida hoopiski efektsed kõrvarõngad. Külmema ilma puhul sobib mantli alla triiksärgile peale viskamiseks lohvakam kardigan või mõnus vest.

Pikk bleiser kui garderoobi võtmeelement

/ Tim Rooke / Richard Young / Rex / Vida Press

KUHU? Tööle / kooli / vaba aja veetmiseks

JALANÕUD: Kontsaga kingad / tossud / tennised / baleriinad / saapad / Oxfordi kingad

Pikk bleiser oli Diana stiili üks võtmeelementidest. Olles ühtaegu mugav ja stiilne, annab see riideese lõputuid kombineerimisvõimalusi. Pikk bleiser sobib nii (kõrge pihaga) teksade kui ka viigipükste peale. Sinna alla võib panna nii triiksärgi kui T-särgi (miks mitte oma lemmik bändisärgi). Bleiserit võib kanda eest lahti või hoopis ägeda vööga eest kinniselt. Jaheda ilma puhul on ka alaselg soojas. Komplektide puhul saab mängida ka värvitoonidega. Näiteks on ülimalt šikk tulemus garanteeritud üleni musta värvi esemete ja kontsakingadega. Või siis hoopis ruudulise mustriga bleiseriga. Mänguruumi on küllaga!

Noppeid kauboistiilist argipäeva

/ Paul Greaves / Glenn Harvey / Vida Press

KUHU? Linna peale / (spordi)võistlusi vaatama / stiilselt loodusesse

JALANÕUD: Tossud / tennised / (kauboi)saapad

Tuleb tunnistada, et kauboistiilis lihtsalt on see miski, mis meid ikka ja jälle võluda suudab. Kõrge säärega pruunid saapad, sinised teksad ja valge pluus tekitavad juba iseenesest sooja rantšo õhkkonna, kuid selleks, et mitte stiilipeole mineja muljet jätta, võta eeskuju printsessi meisterlikest kombineerimisoskustest. Pruunide saabaste ja teksade juurde sobib moodne bomberjakk justkui valatult. Ekstra stiilipunktid dressipluusile pintsaku peale viskamise eest, millega on saavutatud mõnusalt vaba ja muretu look.

(Kõrge kaelusega) kampsun ja seelik

/ Peter Brooker / Brendan Beirne / REX / Vida Press

KUHU? Tööle / kooli / kohvikusse / näitusele / teatrisse

JALANÕUD: Kõrge kontsaga kingad / baleriinad / Oxfordi kingad / saapad / tennised / tossud

Kõrge kaelusega kampsun ja põlvini seelik (või miniseelik) sukkadega on naiselik ja ülimalt elegantne kombinatsioon, mis sobib varasügisel nii kontorisse kui ka õhtul teatrisse minemiseks (teatri jaoks lisa punane huul). Õhemale kampsunile võib peale visata pika bleiseri või pintsaku. Komplektile särtsu andmiseks võib mängida sukkpükste toonide või mustritega. PS! Dianalt tasub eeskuju võtta, sest erkpunane on selle sügise värv.

Särtsakalt sportlik

/ Mike Foster / Brendan Beirne / REX / Vida Press

KUHU? Sportimiseks / jalutuskäikudeks metsas / vaba aja veetmiseks

JALANÕUD: Tossud / tennised / vastava spordiala jalanõud

Diana teadis, et erksavärvilised riided on spordi tegemisel parimad kaaslased. Oversized sulejope (punases toonis!) ja Ameerika lipult inspiratsiooni saanud pusa on lisaks sportimisele mõnusad kanda ka vabal ajal, näiteks pikkadel jalutuskäikudel sügiseses rabas. Kõik spordiriided ei pea jääma ainult spordisaali, efektsemad eksemplarid võib julgelt tänavale tuua.