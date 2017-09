«Radar»: kõht selgroo küljes kinni ehk kui dieet muutub eluohtlikuks kinnisideeks

«Minu tollane noormees võttis põhikooli lõpetamise foto enda kätte. Sellest pildist nii-öelda asi algaski. Ta ütles ainult ühe lause, et sa võiksid olla sama peenike kui sellel põhikooli pildilgi,» meenutab tänases «Radaris» 23-aastane Agneli Saat, kuidas sellest lausest sai tema dieedipidamine alguse.

«Mõni hommik oli niimoodi, et ma isegi öösel ei maganud, et ma olin nii elevil, et saan kommi süüa,» meenutab Agneli.

«Ma arvan, et ma võisin olla kuskil 11-12-13, kui ma hakkasin päriselt juba näljutama ennast,» meenutab «Radaris» teine neidis, 18-aastane Pille.

«Inimene on ennast nii haigeks viinud ja tema ainukene selline nõusolek midagi endale juurde võtta on see, et ta ütleb, et ma olen nõus ainult oma uriini jooma, sellepärast, et ma ei taha ühtegi grammi oma kehale lisaks saada, ehk et juba selline väga-väga häirunud mõttekäik,» räägib Tallinna Lastehaigla psühhiaater ja psühhoterapeut Anne Kleinberg ning kinnitab, et anoreksia suremus on väga kõrge, psüühikahäiretest üks suurimaid.

