Kuidas saada üle kellestki, kes on sinust juba üle saanud?

Elite Daily annab nõu, kuidas käituda, kui olukord tundub talumatu. Jah, sa ei saa tundeid takistada, kuid sa saad end takistada nende tunnete ajel käitumast. Pole mõtet end peale sundida, kui sinuga enam suhelda ei taheta.

1. Ära tee midagi. Ära teegi mõnda aega midagi. Ära püüa asju eksiga läbi töötada. Pole ka hea mõte kellegi teisega magada, lihtsalt selleks, et eks «süsteemist välja loputada». Kui su eks on alustanud järgmist suhet, võib sulle tunduda, et ka sina peaksid sama tegema, kuid tegelikult peaksid sa hoopis aru saama, kuidas enda jalgel seista.

2. Laku oma haavu. Mida rohkem suhteid sa läbi elad, seda paksemaks muutub su nahk. Mõnikord pead sa rohkem vaeva nägema, et uute armide tekkimist vältida. Kui sa keskendud enda haavadele, on see just viis, kuidas seda teha. Kui sa ei tegele oma haavadega, riskid sa järgmistes suhetes teha samu vigu. Paranemisprotsess pole kunagi lineaarne ja lõplik, kuid see algab alati sinust endast.

3. Leia toitev suhe. Kui sa oled endale andnud aega ja ruumi, et taas jalgele tõusta, on aeg leida toitvam suhe, mis aitab sul jõuda sinna, kuhu sa elus jõuda tahad. Kui keegi jättis su kiirelt maha, tähendas see, et suhe ei liikunud sinna, kuhu ta tahtis, et see liiguks. Kui sina muutsid tema pärast oma kurssi, tähendab see samuti, et sa ei olnud õigel teel. Suhe, mille sa leiad, ei pruugi olla romantiline, kuid ta pakub sulle tööriistu, et end üles ehitada.