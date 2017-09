Miks on seks pikaajalises suhtes parem?

See võib paljudele tulla üllatusena, aga hea seks võtab aega, vahendab The Guardian. Loomulikult võib juhtuda, et keegi kogeb ülikuuma üheöösuhet, mis jätab kustumatu jälje, kuid üldjuhul on hea seksi saladus ikkagi pikk seksiajalugu.

Üheöösuhte puhul saab määravaks rohkem esitus või sündmus ise, ütleb The Guardiani kolumnist Anna Moore. Samuti ei õpi sa midagi uut, kuna see kestab vaid viivu. Elevust tekitab rohkem fakt, et seksid võõra inimesega. Peale selle, kui seksida võõra inimesega, siis paratamatult on selles ka mõnevõrra kohmakust ja ebamugavust.

Teine küsimus, mis tekib, on pinge. Üheöösuhte puhul hakkad muretsema, et äkki tal on väga veidrad soovid või millist aluspesu sa kannad ja mis ta sellest arvata võib või veel hullem, mis saab siis, kui ta näeb, et ma pole ennast vahatanud jne. Naiste puhul on sellised asjad eriti häirivad ja võivad viia pingesse ning sel juhul on raske ennast vabalt tunda. Pikaajalises suhtes jällegi selliseid asju ei ole ja sa saad täielikult seksile keskenduda.

Suhtes või abielus on ka mugavam uusi asju katsetada. Inimest, keda sa tead, sa ka usaldad ja võid ennast tunda vabalt ja enesekindlalt. Ja kui juhtub, et miski ei õnnestu või ei kuku välja just nii nagu te soovisite, siis saate seda ausalt arutada ja te ei pea tundma piinlikkust.

Seks ei pea sugugi olema pikk ja planeeritud sündmus. Suhtes tunnete te üksteise eripärasid, mis teeb ka kähkukad nautimisväärseks. On võimalik nautida head seksi ka lühikese aja jooksul.

Seksil on ka väga oluline ühendav ja tasakaalustav jõud. Näiteks leppimisseks või seks pärast kirglikku tüli – on väga olulised suhte üldise tervise seisukohalt. Seks tõstab intiimsust ja toob meid üksteisele lähemale. Seks on üks suhte olulisimaid elemente.

Pikalt kestnud suhtes tunnete te ka üksteise kehasid. Teate neid väikseid asju, mis üskteisele meeldivad või kuidas, kust puudutada. Kui ühekordne seks võib tunduda kauge, kohmaks ja imelik, siis suhtes olles on see justkui hea vein, mis läheb iga korraga paremaks.

Seega hea seksi saladus on küll individuaalne, kuid kui lüüa kokku plussid ja miinused, jääb üheööseks siiski kaotajaks.