Seitse märki, et oled valmis kihluma

Kuidas olla kindel, et nüüd on õige aeg abiellumiseks? Kas see on lihtsalt tunne, mis ütleb, et nüüd on aeg või hoopis kaine mõistus? Vaatamata faktile, et abielu ei ole enam nii suure tähendusega kui varem, on see siiski väga suur pühendumise märk.