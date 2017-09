Ellen Uritamm – Henrik Visnapuu muusa Sii valis lõpuks siiski teise mehe

Sii «valendava kuma» lummusse jäänud Prohvet

1934. aasta lõpul tahtis Henrik Visnapuu, kes hiljuti oli Tallinna elama asunud ja töötas Draamastuudios dramaturgina, oma uut luulekogu pisut «niisutada». Ta ütles ühele oma sõbrale, et see kutsuks kaasa paar «kunstihuvilist tütarlast» ja tuleks õhtul tema poissmehekorterisse. Nii ilmuski 44-aastase luuletaja improviseeritud peoõhtule 19-aastane teatrikunstiõpilane Ellen Saul.

Oma teoses «Tulimuld» on luuletaja edasi andnud esmase kohtumise emotsiooni: «Silmade joone kõrguselt paistis nägu nagu kaheks murtuna, kuid ometi liitus otsaesine näo alaosaga ühiseks tervikuks. Üle kogu näo levis mingisugune eluline valevus, mis tundus kiirgavat nahast enesest. Silmi ja juukseid tuli eriti vaadelda, et öelda, millist värvi nad on. Juuste tumedam toon tõstis vaid näo valendust ja sinihallid silmad sulasid sesse nagu värelevad tähed... . Ta pehme helehall villane kleit kahvatusinise kaeluse ja taskurätiga kuuletus paindlikult ta kehavorme, milles polnud ühtki murtud joont. Ta keskmisest kõrgem kasv osutas peent luustikku, hästi modelleeritud kehaga, moodustades väärika postamendi ta pääle. Ta keha ei olnud raske, kuid siiski stabiilne ja maine… naise otsaesise valendus nagu kumanuks ka ta kätest ja riietest.»

Ellen Saul oli sündinud 25. novembril 1915 Tallinnas. Tema isa Johannes oli orkestrant ja ema Elvine tööline. Neiu oli selleks ajaks lõpetanud Tallinna 2. tütarlastegümnaasiumi ja liitunud Töölisteatri õpperühmaga.

Juba esimesel kohtumisel sai noorukene näitlejanna luuletajalt Sii hellitusnime siniste silmade ja riietuse lemmikvärvi järgi. Sii omakorda nimetas poeedi Prohvetiks.

Algas üheksa aastat kestnud romaan

Kohtumine järgnes kohtumisele, sedavõrd kui aeg ja olud võimaldasid.

1935. aasta suvi tõi armunutele esimese ühise matka loodusesse. Sõideti Aegviidu lähistele, kalastati, nopiti maasikaid, ööbiti heinarõugus. Sellel matkal sündis ka esimene Siile pühendatud luuletus – temast oli saanud poeedi muusa.

Henrik Visnapuu / Fotis

Seda, et tuntud luuletajal oli juba aastakümneid olnud koduhaldjaks Ing, seda nooruke tütarlaps ei teadnud. Kuna Hilda Visnapuu püsivalt Luunjas elas, siis sai Sii alles poole aasta pärast kaudselt teada, et ta partner abielus on. See oli tütarlapsele raskeks löögiks. «Luksusin nutukrampides ega suutnud Visna kohkunud pärimistele midagi vastata. Hiljem Visna seletas, et tal polnud aimugi minu teadmatusest ta perekonnaseisu kohta,» on Ellen Uritamm hiljem meenutanud.

Kuid tütarlapse esimene ehmatus läks mööda. Henrik oskas kaunite sõnadega ta tuska vaigistada ning kohtumised jätkusid nii sageli, kui vähegi võimalik oli. 1935. aastal sai Visnapuust riikliku propagandatalituse kultuuriosakonna nõunik.Ellen jätkas tõsiselt oma tööd Töölisteatri praktikandina Priit Põldroosi käe all. Tulid ka esimesed lavaosad: Tiina Brigadere näidendis «Suur saak» ja Marjetje osatäitmine Heijermansi «Lootus õnnistusele». Ajalehtedes ilmus tema osatäitmiste kohta üldiselt kiitvaid arvustusi.