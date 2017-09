Kui näed neid unenägusid, siis tähendab, et oled stressis

Kui oled tähele pannud, et sinu unenägudes figureerivad tiigrid, hambad või eksamil viibimine, siis see võib tähendada, et oled stressis, kirjutab Daily Mail. Siin on mõned tüüpilise unenäod, mis sümboliseerivad stressi.

Eksamil läbikukkumine

See unenägu viitab raskustele elus ja eriti stressile. Näiteks, kui sa oled kimpus mõne tööalase ülesandega või sul on suhteprobleeme.

Tiigrid

Uneeksperdid nimetavad tiigrit isegi stressi-olendiks. Tiiger esineb kõige sagedamini just laste unedes ja viitab lapse stressitaseme tõusule.

Hammaste väljalangemine

Ehk kõige levinum unenägu, mis viitab stressile, on hammaste väljalangemine. Uneeksperdi sõnul võib seda mõista kui sõnu või lauseid, mis on kogemata välja öeldud ja mida nüüd kahetsetakse.

Autoga sõitmine

Võimetus sõita autoga sinna suunda, kuhu soovid, tähendab suure tõenäosusega, et oled stressis. See unenägu painab rohkem täiskasvanuid.

Lõksus olemine

Kui tunned ennast lõksus unenäos, siis viitab see samadele tunnetele päriselus. Sa sooviksid, midagi kas lõpetada või millestki väljuda, kuid sa ei suuda.

Suremine unes

Üllatuslikult ei ole siin üldse mingit seost depressiooni või stressiga, vaid unes suremine sümboliseerib arusaamde muutust sinu elus ehk võimalust midagi kardinaalselt oma igapäevaelus muuta. See võib ka tähenada millegi uue algust.