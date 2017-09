Miks naised petavad?

Petmisel on üldjuhul negatiivsed tagajärjed, hullemal juhul võib suhe isegi lõppeda, kirjutab Hello Giggles. Samas ei pruugi olukorrad alati olla mustvalged.

Esther Pereli uues raamatus «Suhete seis: truudusetuse ümbermõtestamine» on öeldud, et võrreldes 90-datega on naiste petmine kasvanud 40 protsendini ja mis on huvitav, on see, et neil naistel pole mingit plaani ma meest maha jätta. Raamat uuribki, mis on sellisel juhul petmise motivatsioon.

Tuleb välja, et paljud naised tunnevad küll armastust oma meeste suhtes ja vastupidi, kuid nad ei saa piisavalt seksuaalset ja emotsionaalset rahuldust. Võib olla, et sellisel juhul naised justkui tunnevad, et kõike ühelt mehelt loota ongi liiga palju.

Pereli raamatus kirjeldavad naised petmist kui abielu või suhte loomulikku ja abistavat osa. Samuti ei huvita neid ühiskondlik negatiivne kriitika, sest nende eesmärk ei ole lõhkuda oma suhet, vaid saada hakkama suhtes, mis ei ole ideaalne.