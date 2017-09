Meestele: 37 olulist elureeglit, millest alati kinni pidada

See nimekiri on Adam Johnsoni peres nii olulisel kohal, et need sõnad on esimesed, mida tema 16- ja 8-aastane poeg esimese asjana hommikul näevad, kirjutab News.com.au. Ning tuleb nõustuda, et tegemist on väga oluliste nõuannetega, millest on meil kõigil üht-teist õppida.

Mehe ja džentelmeni oluliseks eristajaks on kombed.

Käepigistus on ühtlane ja kindel surve, samal ajal inimesele silma vaadates. Ära kunagi suru kellegi kätt istudes.

Kui sa kellegagi suhtled, ole hetkes kohal!

Pane tähele oma kehakeelt.

Küsi rohkem kui vastad.

Pole vahet, mis on inimeste ametipost või positsioon elus, igaüks on väärt sinu austust.

Kui sa kohtud naise või vanema inimesega, võta müts peast ja ütle midagi ilusat.

Mitte ühelgi juhul ei tohi sa tõsta naise vastu kätt või olla vaimselt vägivaldne. Mitte iialgi.

Alati ava uks ja tee endast kõik olenev, et pakkuda mugavust naistele või neile, kel pole elus nii palju vedanud kui sinul.

Paku abi ja toetust neile, kes on jäänud elu hammasrataste vahele.

Mine alati avalikkusesse, justkui sa oleks valmis kohtuma oma eluarmastusega.

Vali naine, kes tundub olevat «väljaspool sinu liigat». Sa veel üllatad iseend, sõbrake.

Kui sa temaga kohtud, ära kunagi mine esimeseks kohtinguks temaga kinno.

Rõõm, ausus, entusiasm ja headus on nakkavad – levita neid!

Ära iialgi hinda kedagi tema rassi, nahavärvi, sotsiaalse staatuse või religioossete uskumuste põhjal; ja alati astu neile vastu, kes seda teevad.

Kui asi on seda väärt, võta sõna nende nimel, kes ei saa seda ise teha.

Kui sa kohtad kedagi, kes kannab medalit, osta talle õlut. Ka siis, kui sa endale õlut lubada ei saa.

Anzac Day (veteranidepäev, mil mälestatakse kõiki austraallasi ja uusmeremaalasi, kes on oma riigi nimel teeninud sõdades) on kõige olulisem päev aastas.

Ära kunagi sihi kedagi relvaga, kui sa pole valmis tulistama.

Kunagi ei ole aktsepteeritav lüüa esimesena, välja arvatud kui sina, su pere või sõbrad olete tõelises ohus. See, kes saab esimesena vihaseks, kaotab.

Viksi oma kingi, oma tänulik asjade üle, mida sa omad.

Osta kõige parema kvaliteediga asi, mida sel hetkel lubada saad, sest kvaliteet jääb püsima.

Mis ei näe parem välja kui hea rätsepaülikond ja kenasti seotud lips.

Igal mütsil peaks olema mõte.

Joo teed.

Ära muuda end sellepärast, et kedagi õnnelikuks teha – kui see «kedagi» pole just sina ise.

Sul on lubatud muutuda, aga ainult paremuse suunas.

Me ei käitu rumalasti, et saada nende inimeste heakskiitu, kellele meeldib rumalus.

Ole eeskujuks.

Osta vetsupump enne, kui seda vajad ning hoia alati üht särki triigituna. Ole valmistunud.

Treening teeb sind õnnelikuks. Jookse, tõsta raskusi, mängi sportmänge.

Väike osa sinu palgast peaks minema iga nädal säästukontole, enne kui sa millelegi muule kulutad.

Kõige olulisem asi, mida sa saad õppida, on vastutuse võtmine. Halvad asjad juhtuvad, sinu asi on neist üle saada.

Tee ära, mis on vaja, ilma vingumata.

Ära iial lõpeta õppimist.

Keegi ei ole oma surivoodil ega soovi, et oleks rohkem töötanud.

Naudi oma elu. Õpi seda armastust, mida sa saad jagada, mitte nõuda.