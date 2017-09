Õige ja sobiva rinnahoidja leidmine on paras õudusunenägu – esialgu selga proovides võib see sobida, kuid hiljem selgub, et mitte. Samuti võib rinnahoidja valesti pestes täiesti ära rikkida. Nüüd on eksperdid avastanud mõned nipid, mida rinnahoidjate puhul silmas pidada.