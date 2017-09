Uuring paljastas: kes seksivad pargitud autodes?

Lõuna-Dakota Ülikooli teadlased võtsid asjaks päriselt uurida, kes seksivad pargitud autodes. Uuringu tulemused avaldati väljaandes The Journal of Sex Research.

Uuringus küsitleti anonüümselt 195 meest ja 511 naist. Umbes 60 protsenti neist tunnistas, et on vähemalt korra pargitud autos seksinud, neist 14 protsenti kaotas nõnda oma süütuse, edastab Women’s Health.

Selgus, et suurema tõenäosusega seksitakse autos pikemaajalise partneriga, mitte juhututtavaga. Suurem osa (60 protsenti) küsitlusele vastanutest tunnistas siiski, et autos on nad seksinud inimesega, kellega on tõsises suhtes, aga kellega ei elata koos.

Uurijad küsisid ka detailsemaid küsimusi autoseksi kohta. Näiteks huvitas neid, kus seda täpsemalt tehakse. 63 protsenti väitis, et autos seksitakse tagaistmel ja 56 protsenti kinnitas, et auto on siis pargitud maakohta. Vaid 58 protsenti kõigist vastanutest kasutas autos seksides kondoomi.

Uurijate sõnul oli autos seksimine vastanutele valdavalt meeldiv ja meeldejääv kogemus, kuigi see on väga ebamugav, võib põhjustada kergemaid vigastusi ja sellega kaasneb risk vahele jääda.