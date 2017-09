Ilukoolitaja viis nippi noorusliku naha säilitamiseks

«Noorusliku näonaha saladus on regulaarne nahahooldus. Jälgida võiks ühte kindlat reeglit – sama palju aega, kui kulub hommikul meikimise peale, kuluta õhtul ka naha puhastamisele ja niisutamisele,» ütles Amway ilukoolitaja Andrzej Sawicki. «Nii toimides ei ole vaja tegeleda tagajärgedega, kuna oled suutnud kortse juba suurel määral vältida.»

Puhasta oma näonahk korralikult igal õhtul

Näonahka tuleb puhastada igal õhtul enne magamaminekut, kuna just magamise ajal nahk taastub. Puhastamisele tuleks kulutada sama palju aega kui hommikul meikimisele. Kui aga hommikul meiki nahale ei kandnud, tuleb nahk ikkagi puhtaks teha päeva jooksul sinna kogunenud mustusest. Seega naha puhastamisest ei pääse sa isegi meigivabadel päevadel!

Joo vähemalt kaheksa klaasi vett päevas

Vesi on see nõiduslik vägi, mis parandab naha seisundit nii seest kui väljast. Keskmiselt kaheksa klaasitäit vett iga päev muudab naha säravaks ning annab sellele loomuliku niisutuse. Veejoomisega ei tasu aga liiale minna – kuula oma keha ja organismi, sest just tema oskab sulle sellest kõige paremini märku anda.

Maga öösel vähemalt seitse tundi kvaliteetset und

Ükski kreem ega seerum ei aita magamata, väsinud näonaha vastu. Püüa öösel magada vähemalt seitse tundi kvaliteetset und, et vältida väsinud, kortsus ja tumedate silmaaluste tekkimist.

Koori oma nägu kord nädalas

Näo koorimine kipub miskipärast paljudel naisterahvastel ununema, ent tegelikult on see väga oluline harjumus, mis hoiab naha noore ja pehmena ning laseb kõikidel teistel hooldustoodetel naha sisse paremini imenduda. Võta omaks harjumus, et vähemalt kord nädalas koorid oma näonaha kvaliteetse koorijaga. Sobib ideaalselt rituaalina näiteks pühapäevaseks saunaõhtuks!

Vali oma näonahatüübile vastavad tooted

Näonahale mõeldud kreemid, seerumid ja puhastusvahendid olgu kvaliteetsed ning valitud vastavalt näonaha tüübile. Kui kasutad kuival näonahal näiteks kombineeritud nahale mõeldud ehk valesid tooteid, on naha esimesed vananemismärgid märksa kiiremad tekkima.