Üllatav tegur, mis naha kuivaks teeb

Dermatoloog Marina Peredo sõnul näeb kuiv nahk vanem välja ja lisab inimese välimusele aastaid. See teadmine pole sugugi ahvatlev. Kui tead, et uni tuleb napp, võid pringima naha nimel midagi juba õhtul ära teha, õpetab Women’s Health.

Väldi liiga kuuma pesuvett. Käies vannis või duši all ei maksa end tulikuuma veega hellitada, sest see kuivatab nahka veelgi enam. Eriti tuleks seda vältida enne magamaminekut, sest magades kehatemperatuur tõuseb ja see kuivatab nahka. Õhtul võiks end pesta umbes tund aega enne magamaminekut.

Hangi koju õhuniisutaja. Piisav õhuniiskus aeglustab nahakuivuse teket. Kuna talvel on toas õhk väga kuiv, aitab õhuniisutaja olukorda parandada ja tuleb kaudselt ka nahale kasuks.

Koori ja niisuta oma nahka. Kasuta nahka hooldustooteid, mis sisaldavad retinooli ja hüaluroonhapet, et nahk püsiks kauem niisutatud.