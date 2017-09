Õnneliku suhte saladus võib sind üllatada

Tegelikult on aga nii, et kui sa tahad, et su suhe jääks pidama pikaks ajaks, peaksid sa sihtima hoopis õrna ja leebe armastuse suunas. Vähemalt nii arvab filosoofiaprofessor Aaron Ben-Zeév. Ta on suhteid pikalt uurinud ning tema viimane töö on keskendunud just armastusele, kompromissidele ja kirele.

«Romantiline intensiivsus pole sama, mis romantiline sügavus,» ütleb Ben-Zeév. «Intensiivsus on tunnete tipp ühes hetkes, see näitab (sageli seksuaalset) kirge. Romantiline sügavus on aga suurem kui intensiivsus, siin mängib rolli ka aeg – et sügavus saaks tekkida, läheb aega.»

Kuigi leebe armastus ei tundu esmapilgul nii seksikas kui kirg, tasub meeles pidada, et ka leebes armastuses on oma tõusud ja mõõnad, kirjutab Mom.me. Pikaajalises suhtes ei ole suured ohverdused või kire kõrghetked need, mis armastust toidavad, vaid just igapäevane headus, kompromissid ja väärtustamine, mis tugevdavad paari vahel sidet.