Lapsevanem on mures: hindamist ei tohiks olla, kuid õpetaja ikka premeerib ja karistab

Kuuldes minu ja abikaasa omavahelises vestluses sel teemal sõna «hinded», teatas kõrvalt laps: «Aga kleepsud ongi ju hinded!» Mhm… kas mitte ei peaks olema meil hindevaba õppega tegemist?

Õhtul aga teatas ta, et ta ei taha värvida ära töövihikust vikerkaart, sest ta ei oska hästi värvida ja kui ta üle joone värvib, siis õpetaja pahandab. Minu küsimuse peale, et kas ta siis seepärast ei üritagi värvida, et ta ei taha pahandada saada, vastas ta jaatavalt.

Juba kolmanda koolinädala alguses paneb mu esimeses klassis käiv laps sõnadesse kõik hindamise ja autasude/karistuse meetodite negatiivsed mõjud.

Miks sellise asja peale ärrituda?

Nagu juba mõistate, siis ma ei ole hinnete pooldaja. Esimesse klassi tuleb koolijüts, ärevus hinges ja ranits uhkelt seljas, tuleb rõõmuga õppima midagi uut. Tema sees on siiras soov saada rohkem teada end ümbritseva maailma kohta.

Ta püüab anda endast parima, kuid kooli jõudes (muidugi, valdavalt juba ka varem) hakatakse tema käitumise kontrollimiseks kasutama mingeid autasusid või karistust (ka hinded kuuluvad nende hulka). Kui hindeid ei või panna, siis võetakse lihtsalt appi sama kaalu ja toimega teised meetodid – kleepsud, kommid ja mitte oskamise korral püsti tõusmine.

Laps alguses pingutab, et saada neid autasusid ja vältida karistust. Kahjuks aga sõltub meie kui inimeste motivatsioon palju enamast kui Pavlovi koertel.

Autasude negatiivne pool

Näiteks lõhuvad autasud koostöövaimu, kuid on leitud, et õpilased õpivad koos edukamalt (hoolikalt struktureeritud grupis), nende õppimise kvaliteet on kõrgem kui neist kõige taibukamatel üksinda õppides. Autasud lõhuvad koostööd läbi selle, et nad tekitavad võistlusmomendi, kadedust.

Kui me tegutseme autasu nimel, siis teeme täpselt nii palju, kui on vaja selle kättesaamiseks ja mitte midagi rohkemat. Autasud on uurimise vaenlased, eesmärgiks ei ole sellisel juhul mitte eduelamus, vaid auhinna saamine.

Kui aga tekiks võimalus saada auhind kätte ilma ülesannet lõpetamata, siis võtaksime selle kohe vastu. Samuti on leitud, et lapsed, keda motiveerivad enim välised autasud (hinded, kleepsud, komm, raha vm), kasutavad õppimisel vähemkeerulisi õpistrateegiaid ja saavad testides madalamaid tulemusi.

Seega tekib suur küsimus, et kas need autasud ikka teenivad oma eesmärki, sest olen täiesti kindel, et me tegelikult soovime kõik seda, et meie lastel tekiks huvi maailma ja seal toimuva vastu üldiselt, et nad suudaksid olla loovad, mõtlemises iseseisvad ning enda eest seista. Kuid vastupidiselt ootusele, võime autasude ja karistusmeetodite kasutamisega hoopis õpetada neile järeleandlikkust ja teiste soovide, arvamuste ning hinnangute järgi toimimist.

Tunnen ennast selles olukorras abituna

Tunnen ennast abituna, sest ma ei tea, kuidas ja kust seda olukorda hakata lahendama. Kui lähen lahendama, siis soovin ju ka näha reaalset tulemust. Kuid kas minu võimuses on muuta koolisüsteemi, õpetajate arvamust ja suhtumist lastesse või hindamismeetoditesse?

Olen ju vaatamata oma pädevusele vaid üks lapsevanem, kes oma seisukohtadega liigset tüli tekitab. Ja seda olukorras, kus tegelikult pole hindamist õpetamismeetoditena ette nähtud. Kas pole mitte irooniline?

Ma ei süüdista selles olukorras ka õpetajaid, kes tulevad hindamiskesksest koolisüsteemist ja kes ei oskagi näha õigena midagi muud kui seda, millega nad harjunud on. Kuid kindel on see, et saab hakkama ilma hinnete, asutasude ja karistamiseta, tuleb vaid tahta.

Tahta uurida, et miks me oleme teel sinna, et hindamissüsteem ära kaotatakse ja esimestes klassides seda ka juba tehtud on. Tahta lugeda mõnda lapsepsühholoogiast ja laste motiveerimisest rääkivad raamatut, teha midagi teistmoodi kui oleme harjunud tegema.