Nõuandeid mehele: kuidas naisele silma jääda ja tema südant võita

Kui sa näitad välja oma siirast huvi naise vastu, siis on vägagi võimalik, et talle avaldab juba muljet puhas fakt, et sa oled temast päriselt huvitatud. Ranker uuris inimestelt, mida tasub veel silmas pidada meestel, kes on võtnud omale eesmärgiks naise südame vallutamise.

Pea oma isiklikust hügieenist hoolsalt kinni. Jäta naise kohta asju meelde. Näita talle, et ta on oluline. Tee nalja. Räägi temaga. Jää iseendaks. Ära kiirusta ja ära survesta naist. Küsi naiselt asju tema kohta. Katsu teda nii, et see ei oleks nilbe. Tee talle komplimente. Ole enesekindel. Jätka oma välimuse viimistlemist. Kanna hoolt, et sul oleks ka oma elu, millega tegeleda. Kutsu naine endaga välja. Astu tema eest välja, kaitse teda. Ole huvitav. Võta vabalt ja ära põe. Paranda oma vestlusoskusi. Ole valmis temaga koos või tema nimel uusi asju kogema. Kuula teda.