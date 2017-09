Postimehe naisteportaal sai uue nime ja näo

Kes on Sõbranna? Igal inimesel on vaja üht väga head ja usaldusväärset Sõbrannat. Sõbranna on see, kes kuulab ära su mured, ei anna hinnanguid, kuid pakub alati oma abikätt. Sõbranna on sul alati olemas, tema peale võid sa loota, temaga jagada oma muresid ja rõõme. Just seda tahame meie sulle Sõbrannadena pakkuda – tuge, meelelahutust, informatsiooni, kõlapinda, ja seda kõike läbi teemade, mis pakuvad huvi, on päevakajalised ja olulised.

Me loodame, et suudame sinu jaoks alati olemas olla, muuta sinu päevad kirkamaks ja rõõmsamaks, anda mõtteainet ja pakkuda lahendusi, olgu siis murekoht, kus tahes. Me räägime avatult kõigest, mis on tänapäeva moodsale naisele oluline – me räägime just sellest, millest sina oma sõbrannadega rääkida tahad. Karjäär, pere, elustiil, ilu, mood, suhted ja seks – kogu värvikirev eluspekter on Sõbranna ampluaa.

Sõbranna.ee toimetuse nimel,

Dagmar Lamp