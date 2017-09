Disainer Jana Tafenau: uus luksus vastab aina enam tänapäeva moodsa naise vajadustele

Moedisainerina kollektsiooni luues jäi Jana kindlalt enda käekirjale truuks – selles kajastub lakoonilisus, lihtsus, minimalism ja puhtad jooned. Arhitektuurne minevik annab endast teada ka selles moekollektsioonis. Värvide osas aga lasi disainer enda fantaasial lennata. Lakooniliste vormide raames toimub tõeline värvide ja faktuuride mäng: siin on olemas fuksia pits, erksat tooni kollane villane, nahk, jacquard ja isegi metall-litrite läige.

«Ja miks mitte rõõmustada vihmast sügist lendavate liblikamustriliste pükstega ja oranžikas-punase mantliga!» ütleb Jana. «Siluetid on vabad ja sobivad igat tüüpi figuurile.»

Disainerile on tähtis, et ta saab pakkuda mugavaid, loomingulisi ja samas ka praktilisi rõivaid igapäevaseks kandmiseks. «Me ei tea, mis riideese istub ideaalselt, mis mitte,» ütleb Tafenau. «Rõivastevalikus aga on olemas üks ülioluline tingimus – on vaja mõista, millises rõivastuses te tunnete end kõige mugavamalt. Tänapäevased ettekujutused luksuse kohta on oluliselt muutunud. Vanad standardid näevad välja rasked, lahutatud elust, maailmast ja on äärmiselt ebapraktilised. Uus luksus on kättesaadav, nooruslik, vastab reaalsusele ja, mis peamine, seda on mugav kanda. Snobbery laguneb järk-järgult, luksus aga hakkab vastama tänapäeva vajadustele. Tänapäeval hindab naine üha enam oma aega, vaba eneseväljendust ja isiklikku mugavust, ja see muidugi kajastub tema garderoobis. Selline naine näeb võrdselt atraktiivne välja nii libuvas kleidis kui ka laiades püksides ja õlgadel vabalt langevas mantlis,» räägib disainer.