Tippjuuksur selgitab: üks rusikareegel, mida peaks teadma iga blond

Oma ala tõelise asjatundjaga vesteldes avaneb blondide juuste salamaailm, kuhu kuuluvad nii omaette protseduurid, sõnavara kui ka spetsiaalselt blondidele juustele mõeldud hooldusvahendid. Mõisted «blondeerimine», «blondiks värvimine», «külm blond», «hõbešampoon», «Skandinaavia blond» või «kollased juuksed» kuuluvad iga blondi teadmistevaramusse. Uurime lähemalt, mida see maailmas haruldane juuksetoon endas veel peidab.

Kogu maailma rahvastikust on naturaalselt blondide juustega inimesi umbes 1,8 protsenti. See tähendab, et olla blond on ülim haruldus. Näiteks Kesk-Ameerikas, Aafrikas, Lähis-Idas ning Aasias blondid inimesed puuduvad, aga mida põhja poole liigume, seda rohkem naturaalseid blonde leiame – olenevalt riigist on Põhja-Euroopas blondide osakaal 45-80 protsenti inimestest. Eestigi kuulub riikide hulka, kus loetakse blondide arvu keskmisest suuremaks. Suures plaanis on aga harvaesinev blond juuksetoon üle maailma ihaldatud, kuna on ajalooliselt olnud atraktiivsuse sümbol, võimalus silma paista. Naturaalsed blondiinid on muide väljasuremisohus – arvestades kui kiiresti maailma rahvad segunevad ning kuna nö blondigeen ei ole dominantne, jääb loomulikult blonde inimesi aina vähemaks.

Blond, valge, plaatina... – valik on sinu

Kui vanas Egiptuses kasutati tsitrusviljade abi või pleegitati juukseid päikese käes koos kullapuruga ning tulemuseks oli maksimaalselt õrn punakas toon, siis tänapäeval saab täpse tooni ise kataloogist valida. Paabeli sõnul on blond juuksetoon üle maailma endiselt nõutud ning tänu keemiatööstuse arengule saavutatav praktiliselt iga juuksetooni korral. Enamasti soovitakse täiesti valget, külma või hallikat, nö Skandinaavia blondi tooni. Kas blond juus igaühele sobib, ütleb sinu juuksur või enda kaine mõistus, aga heade vahenditega on see igal juhul tehtav.

Blond ilu nõuab ohvreid

Paabeli sõnul tuleb enne juuste helendamist koos kliendiga vaadata kahte asja – esiteks, kust me alustame ehk kui tumedad on juuksed praegu; ja teiseks, kuhu tahame välja jõuda. «Musta värvi juustest ei saa tunni ajaga blonde kiharaid, vahepeal peab ringi käima pruunikas-beeži värviga ja laskma juustel taastuda. Lisaks on hea teada, et blondeerimise tulemuseks ei ole valged juuksed. Kuna värv, nagu teame füüsikast, on valguse peegeldus – siis pole olemas valget värvi juukseid. Silmale valgena näiv värv on hele- või erekollane. Selleks, et panna see silmale tunduma valgem-külmem, peame juukseid pärast blondeerimist toonima külmemaks. Ehk lisama puuduvad, soovitud pigmendid – sõltuvalt kollase tugevusest kas violetsed, sinakad või lausa rohekad, kui värv jääb blondeerimise tulemusena selline punakas-oranžikas-kollane blond,» selgitab juuksur.

Blondeerimine on oma olemuselt keemiline protsess, mille käigus eemaldatakse juustest olemasolev pigment ning hiljem asendatakse soovitud värvi pigmendiga. Sõltuvalt sellest, kui heledaks soovitakse juukseid saada, valib juuksur helendamise vahendi. Olgu selleks siis värv, blondeerimisõli, blondeerimispulber või -pasta. Samuti dikteerib soovitud tulemus meetodi – kas juuksur kasutab fooliumi, kilet või salgupabereid; kas blondeerime juured või teeme loomulikuma ülemineku ja valime helendamiseks hoopis vabakäe tehnika. Loomupäraselt heledamate juuste puhul sobib ka heledamaks värvimine, see tähendab, et ei pea tingimata blondeerima, mis võib juukseid rohkem kahjustada. Väga tumedate või juba värvitud juuste puhul heledam värv aga peale ei jää.