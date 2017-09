Aasta parim hoidis on rabarberikaste vürtsköömnetega

Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli juhi Arnold Pastaku sõnul on rõõm näha, et igal aastal tulevad hoidistajad traditsiooniliste retseptide kõrval välja ka uute loominguliste ideedega. «Hea toit ja tegijate entusiasm on meid Olustverre kokku toonud iga ilmaga juba 13 aastat. On hea meel näha, et Eesti tooraine ja kodune toit on jätkuvalt au sees,» lisas Pastak.

Ürituse raames toimus juba kolmandat korda ka kohaliku toidu laat, kus piirkonna toiduhuvilised ning väiketootjad üle kogu Eesti tõid maitsmiseks ja ostmiseks välja parimad palad ning joogipoolise. Pop-up kohvikutes sai proovida ka kohalike kodumajapidamiste parimaid hõrgutisi.

Hoidistemessi auväärse žürii hulka kuulusid: Eesti restoranikultuuri grand old man Dmitri Demjanov, maaleluminister Tarmo Tamm, laulja Karl Madis, näitleja Inga Lunge, laulja Toomas Lunge, näitleja Anne Veesaar, Olustvere teenindus- ja maamaanduskooli direktor Arnold Pastak, Maalehe tarbija lisa «Targu Talita» vastutav toimetaja Jana Rand, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse esindaja Krista Habakukk ning kokaraamatute autor ning Kahvliahvi kokakooli eestvedaja Merle Liivak.

Lisaks toimus eraldi ka Maalehe hoidistekonkurss, kus valiti välja kolm parimat ja anti välja Maalehe eripreemia. Konkursi parima hoidise tegi Inge Must ja tema «Mehhiko ampsu» hiirmelonid ehk Mehhiko minikurgid marinaadis võtab Põltsamaa Felix järgmisel aastal tootmisse.

MESSI JA LAADA PARIMAD

Soolane hoidis

1. Uba hapus leemes (Kõrveküla maanaiste selts Miina)

2. Hapendatud kapsarull (Kõrveküla maanaiste selts Miina)

3. Porgandi tšatni (Viljandi Kutseõppekeskus)

Magus hoidis

1. Astelpaju-kookosemoos (Viljandi Kutseõppekeskus)

2. Õuna-suvikõrvitsa marmelaad (Kõrveküla maanaiste selts Miina)

3. Rabarberi-vaarikamoos (Mustjala kool Soomes)

Hoidis kategoorias «üllataja»

1. Takjajuure keedis ebaküdooniaga (MTÜ Tuhalaane)

2. Hoidis «Chocolatte autumn» (Luksemburgi põllumajanduskool)

3. Hõõgmahl (Pärnumaa Kodukant)

Žürii valis oma lemmikuks Maidu rabarberikastme vürtsköömnetega (Mait Trink).

