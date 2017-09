Lugeja otsib kaasamõtlejaid: mida arvata lasteaialaste pissimispiltide avaldamisest Facebookis?

Ma mõtlesin pikalt, kas kirjutada või mitte, aga samas nii ei saaks ma teada, kas üle Eesti olen ma üks vähestest vanematest, kes nii mõtleb või mitte!

Aeg on läinud nii kaugele, kus igal vanemal on Facebook ja nii on ka loodud grupid, kus me jälgime seda, mis meid huvitab. Mina olen 2,7-aastase tüdruku lapsevanem, kes pani lapse lasteaeda, ja mul on ka 6-aastane laps, kes on juba kaks aastat rõõmuga lasteaias käinud.

Viies oma 2,7-aastast last lasteaeda, ei osanud ma isegi arvata, et võiks midagi negatiivselt minna. Kasvatajad on toredad ja lapsele väga meeldib, lasteaed on siiski lapsele nagu teine kodu, ja kui kasvatajad lapsele sobivad, siis on ka emal süda rahul, et lapsega kõik hästi.

Ebameeldiv üllatus

Ühel päeval tegi aga lasteaia rühmale üks lapsevanem Facebookis grupi, kus siis jagatakse lastevanematele lasteaiaga seoses infot ja fotosid, millest ma tahakski lähemalt rääkida. Lasteaeda minnes saab iga lapsevanem ka kodukorra, kus on selgelt kirjas, et enda tarbeks tehtud pilte ja videoid ei või ilma nõusolekuta avalikustada. Ühe päeval vaatasin ka enda pisema lapse Facebooki gruppi ja ennäe, mida ma seal näen - laste esimene pilt on pandud lapsevanema poolt ülesse ja see polegi oodatult nii hea, ehk siis tegemist on lastega, kes pissivad hommikul potti, püksid maas ja sunnitud naeratama.

Seda pilti nähes olin ma lapsevanemana üsna sõnatu - kas selles pildis on ka mingi mälestus või ilu? Mina nägin rikutud lapsevanema mõtlemist: ta tegi pildi oma rõõmuks ja julges seda ka lasteaia grupi lehel avaldada. Mina kommenteerisin tigeda lapsevanemana pilti, et see ei ole sobilik ja pilti saab teha ka siis, kui lapsed söövad või mängivad. Neid hetki on palju, mil oleks saanud hea pildi teha. Milleks teha seda hetkel, mil lastel on püksid maas?

Võtaks pildi maha?

Avaldasin oma arvamust, et see pilt tuleks eemaldada ja see ei ole sobilik. Järgmisel päeval lasteaeda minnes haaras üks lapsevanem mu käest ja ütles, et plahvatab, kui ma teda lõpuni ei kuula. Ta ähvardas, et ole hea lapsevanem ja kustuta oma kommentaar või sul tuleb tegemist mu mehega, kes on jurist. Ma küll ei saa aru, mis see siia puutub. Pealegi me ei tunne kõiki lapsevanemaid - kust me teame, võib-olla mõni erutub selliste piltide peale. Ja miks peaks esimene pilt olema tegelikult pornograafiline, mitte kus lapsed rõõmsalt koos ja riides!?

Hiljem tuli välja, miks see pildi avaldaja end nii kindlalt tundis. Nimelt on tema ema minu lapse õpetaja. Nii tekibki küsimus, kas siis sellisel juhul on õigus lastest teha pilte, ükskõik milliseid, ja neid avalikult internetis Facebooki grupis jagada? Kas see lapsevanem postitab ka endast pilte, kui pissib ja selfitab? Seda me ei tea, aga mina seisan oma laste ja teiste laste eest ning kodukord sellist asja ei luba. Siin ei loe, kes on kelle tütar või kel on tutvusi lasteaias!

Lapsed peavad olema kaitstud ilma, et mõnel lapsevanemal tekiks huvi teha neist paljalt pilte ja siis seda ka lubatakse! Asi lahenes siis, kui ütlesin läbi lillede, et pöördun haridusministeeriumi poole. Pildid pissivatest lastest olid ehk kombeks võib-olla nõukogude ajal, aga me elame 2017. aastal, mil selline asi on häbiväärt.